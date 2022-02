特朗普社交平台面世 即現大量故障 App Store下載量高踞榜首 設計如Twitter翻版

資料來源:科技網站The Verge、CNN

部分用戶表示,在下載TRUTH Social時,須按指示輸入電郵地址及出生日期,以顯示用戶年滿18歲,然後再等待驗證電郵,但這過程中會不斷出現故障,導致用戶無法創建帳戶。即使成功取得用戶名稱,也可能被列入超過30萬人的候補用戶名單。

TRUTH Social母企特朗普媒體與科技集團(Trump Media & Technology Group, TMTG)解釋,註冊問題是由於用戶需求太大,預計在3月底前至少可在美國全面運作,讓用戶發布「真相」(truths)。根據特朗普的語言,「真相」相當於推文(tweets)。

特朗普此前在TRUTH Social的測試版發出第一條「真相」:「做好準備!你們最喜愛的總統很快與你們見面!(Get Ready!Your favorite President will see you soon!)」

反映不滿主流社交平台者眾

鑑於上架之初的技術故障,相信facebook母企Meta(美:FB)和Twitter不會擔心被搶佔市場份額。不過如此大量美國用戶湧入一個仍未充分運作的社交平台,反映很多人對傳統大型社交平台的不滿,希望另起爐灶。

在去年1月6日,特朗普的支持者因拜登當選總統而衝擊國會山莊。特朗普因此被指發布煽動暴力的信息,導致其社交帳號被Twitter、facebook及Alphabet(美:GOOG)旗下YouTube封殺,此後在社交媒體銷聲匿迹,部分保守派KOL也被封禁。特朗普譴責矽谷自由派媒體審查保守派言論,聲言要透過成立自己的平台,與「自由派媒體聯盟」(the liberal media consortium)競爭。但分析認為TRUTH Social的存在目的,應該是補充傳統大型社交平台的不足,而不是取代它們,如同霍士新聞等保守派媒體的運作。

TRUTH Social目前的設計與Twitter幾乎完全一致,似乎難以說服網民停用Twitter,改用一個複製版社交平台。不過很多保守派網民不介意有多一個社交渠道,如facebook群組、Discord社群或GETTR社區。某程度上,它相當於博客節目,沒有取代傳統流行音樂節目,只是開闢另一個小眾空間。

圖統一零碎平台 擺脫大企支配

不過TRUTH Social對發展前景充滿信心。去年11月,TRUTH Social向投資者表示,其平台並不止於與facebook和Twitter爭奪市場份額,而是要「統一」不受科技巨企支配的零碎網絡空間。

作為主流社交媒體的替代方案,TRUTH Social毋須取代主流社交媒體,而是建立一套標準與主流社交媒體抗衡。數碼媒體專家科恩(Jamie Cohen)表示,TRUTH或GETTR此類平台,可能會標榜其獨有的社群標準,與主流社交平台訂定的言論規範抗衡。

這些右翼平台似乎不大擔心同行競爭。事實上,GETTR行政總裁米勒(Jason Miller)曾負責特朗普的總統競選活動。去年12月,在美國非牟利機構Turning Point USA舉辦的右翼活動Americafest,GETTR營銷負責人多爾(Kaelan Dorr)被問及對TRUTH Social作為競爭對手的看法時,他表示這種對手「愈多愈好」,大家絕對有共存空間,對抗科技巨頭絕不能孤軍作戰。GETTR全球傳訊總監鮑登(Ebony Bowden)上周二向《The Verge》表示,自TRUTH Social推出以來,GETTR多了數千個新註冊用戶。

用戶年齡老化 難吸廣告客戶

即使保守派的用戶群持續增長,暫未知該平台將如何將用戶增長化為收入,以維持營運。媒體史學家羅森瓦爾德(Brian Rosenwald)稱,保守媒體的受眾老齡化程度令人難以置信,這不利於廣告收入。

[企業地球村]