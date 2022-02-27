港府延期發行首批綠債

為避免申請手續社交接觸

原先政府就發行首批零售綠債的籌備工作已經就緒，不過政府發言人指，香港正處於抗疫的關鍵時刻，為避免申請人辦理手續引致社交接觸，減少病毒傳播風險以助控制疫情，決定延遲綠色零售債券的認購期及發行日，希望正準備參與認購的市民能夠諒解有關安排。政府會視乎疫情的發展，將盡快重啓綠色零售債券的認購安排，詳情將適時公布。政府原擬發行首批綠色零售債券，跟iBond一樣，持有人每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，年息率不會少於2厘，發行總額60億元。

不過發行綠債叫停同時，新股則陸續出籠。內地智能健身平台Keep Inc.將部署到港招股。該集團於2021年，平均月活躍用戶達3440萬名，按年增長16%，用戶鍛煉次數高達17億次。平均月度訂閱會員數按年大增逾七成至約330萬。其收入主要由會員訂閱及線上付費內容，自有品牌產品，廣告和其他服務組成。

內地智能健身平台擬港招股

Keep Inc.截至2021年9月底止9個月，總收入達11.59億元人民幣，按年增長41.3%，主要是自有品牌健身產品、會員及線上付費內容的收入增加所帶動。期內虧損為24.5億元人民幣，經調整淨虧損淨額則為6.96億元人民幣，後者按年增加5.57倍，主要因為公司策略性地增加了在流量獲取和品牌推廣方面的支出。