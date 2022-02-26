上源本月首宗成交 3房1131萬易手

據支付條款顯示，買家選用成交期長730日、即約2年，另買家可享提前入住優惠。值得留意，由於項目已屆現樓，受惠於最新按揭保險計劃，放寬1000萬至1200萬元現樓住宅物業最高可借八成按揭，若買家申請按保，首期支出可降至226.4萬元。

新政策下 買家可做八成按揭

另外，發展商修訂多個新盤的銷售安排，至3月份繼續銷售，其中香港興業（0480）旗下愉景灣意堤，昨日更新銷售安排，於3月1日（下周二）起發售7伙，其中1伙以價單形式發售，另外6伙招標。

意堤更新銷售安排 下周二推7伙

銷售安排顯示，其中招標單位包括6座16樓D室、17樓D室、8座1樓B室、7樓B室、11樓B室及16樓B室，實用面積介乎1152至1413方呎。

至於5座16樓E室早前已推出價單，單位實用面積763方呎，2房間隔，價單定價1652.8萬元、實呎21,662元，最高2.3%折扣，折實價1614.8萬元，折實實呎21,164元。