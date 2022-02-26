嘉峯匯1房租1.5萬 業主回報不足2厘

【明報專訊】 新一波疫情持續嚴峻，但啟德區內住宅盤的租賃交投仍算不俗，接連錄得1房單位的租賃成交；香港置業高級營業經理吳仁傑表示，新近入伙的嘉峯匯，新錄2A座高層G室租務成交，屬實用面積333方呎1房間隔，向東南望內園景及部分海景，業主新近減價500元或3%後，以月租1.5萬元租出，實呎租金45元。
吳續稱，上述單位業主2021年6月，以約926.3萬元購入單位，現享租金回報率1.94厘。
嘉匯1房減價3% 1.55萬租出
與此同時，啟德同區嘉匯亦錄新租賃成交個案；香港置業高級區域董事胡耀才指出，嘉匯1座低層F室，實用面積351方呎1房間隔，業主同樣於減價500元或約3%後，以月租1.55萬元租出，實呎租金約44.2元；業主2017年6月以約699.1萬元購入單位，現享租金回報率2.66厘。
海栢2房呎租36元 回報6.6厘
新界區方面，世紀21奇豐物業區域經理趙詠欣表示，馬鞍山大型屋苑海栢花園，新錄一宗2房租務成交，有關單位為屋苑第6座中層F室，實用面積424方呎2房間隔，業主最初叫租1.65萬元，新近減價1200元或約7%後，以月租1.53萬元租出，實呎租金逾36元。以業主2010年7月購入價約280萬元計算，現享租金回報率高見6.6厘。