樂悠居2房戶 9個月首跌穿700萬

中原分行經理林恩信稱，樂悠居中層05室，實用面積420方呎2房間隔，原業主自上月起叫價780萬元放盤，至近日累減85萬元或11%，以695萬元沽出，除較市價低近一成外，亦屬屋苑同類2房單位、9個月來的新低價紀錄，實呎16,548元，惟原業主早於2009年5月以210萬元購入，持貨近13年，帳面獲利485萬元，單位期內升值2.3倍。

昇薈3房1288萬沽 低估價9%

疫情下，東涌區再錄業主減價沽貨。中原高級分行經理朱偉雄表示，東涌昇薈新錄1座低層D室易手，屬實用面積1160方呎3房間隔，原業主去年9月叫價1490萬元放盤，累減202萬元或約14%後，以1288萬元沽出，實呎約11,103元，成交價比銀行估價1410萬元低約9%；原業主2015年2月以930.6萬元一手購入，持貨7年，帳面獲利357.4萬元或約38%。

可留意是，中價樓的按保門檻雖然已放寬，並帶動1000萬元以上物業交投，惟疫市當前，個別單位仍需以低市價易手，當中何文田兩個半新盤，錄得低市價或實蝕成交。

皓畋2房低市價6%售出

香港置業首席聯席董事郭偉恒表示，皓畋2座低層E室，實用面積約550方呎，屬2房間隔，新近以1080萬元、實呎19,636元成交，較市價低6%；原業主2016年10月以約960.9萬元購入單位，持貨逾5年，帳面獲利119.1萬元或約12.4%，新買家為首置客。據新財案修訂按保門檻，買家有機會以兩成首期、即約216萬元入市。

位處何文田同區的ONE HOMANTIN，在新預算案出台後，錄得今年首宗二手交投；中原副分區營業經理司徒嘉惠表示，屋苑第3座高層F室，實用面積491方呎2房間隔，以1120萬元成交，實呎22,811元；原業主2016年10月以1071萬元購入單位，持貨逾5年，帳面獲利49萬元或約4.5%離場，惟若連同使費計，原業主料需微蝕4萬元離場。司徒嘉惠透露，新買家屬外區用家，見新財政預算案再次放寬按保，即加快入市步伐。