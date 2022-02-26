世華媒體第3季純利升21%

首三季轉賺117.2萬美元

集團首三季營業額升7.5%至9254.6萬美元。第三季營業額升7.36%至3377.8萬美元，受集團的出版及印刷分部、以及旅遊分部的營業額，分別增加6.4%及9.8倍帶動，除稅前溢利增加近70%至235.1萬美元。第三季出版及印刷分部的除所得稅前溢利按年增加37.8%至299.5萬美元；旅遊分部業務虧損由去年同期的64.5萬美元收窄至51.1萬美元。

集團第三季於馬來西亞及其他東南亞出版及印刷分部之除稅前溢利上升75.4%至308.4萬美元；香港及台灣分部除稅前溢利下降85.6%至5.1萬美元，主要由於新聞紙成本上升以及香港政府終止發放工資補貼。世華預期今個財年最後一季的經營環境仍充滿挑戰，新聞紙價格於未來季度維持高水平，將對集團的出版業務造成負面影響。

萬華第三季虧損擴大至230.1萬元，去年同期蝕165.4萬元，不派息。營業額按年減少4.94%至1275.9萬元，期內錄得一次性政府補助2.1萬元，較去年同期獲補助239.9萬元大幅減少。撇除該一次性項目後虧損為232.2萬元，較上個財政年度同季虧損405.3萬元收窄。