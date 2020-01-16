港首SPAC 招行Aquila獲批集資23億

大摩招銀國際任上市保薦人

消息人士透露，Aquila Acquisition周四（24日）已獲得港交所「開綠燈」，是次上市擬集資約3億美元（約23.4億港元）。據報，招銀國際資產管理沒有回應，港交所代表拒絕就個別公司置評。翻查資料，Aquila Acquisition在招股書披露其收購目標指引，包括要在新經濟行業處於領先地位、有利的長期增長前景、具差異化的價值主張及技術壁壘，以及具追溯效力的財務往績紀錄等。上市保薦人為摩根士丹利及招銀國際。

另由中國金茂（0817）分拆上市的物管公司金茂服務 （0816）昨起招股，招股價介乎7.52元至8.14元，計劃發行1.01億股，一手500股，集資最多8.25億元。每手入埸費4111.02元，3月2日中午截飛，預計3月10日在主板上市。中金及匯豐為聯席保薦人。中國金茂昨天收跌2.86%，報2.72元。

金茂服務入埸費4111元

截至去年9月底，金茂服務收入10.5億元（人民幣，下同），按年升57.6%，毛利率為29.6%，盈利約1.1億元。期內，在管總建築面積約為2320萬平方米。根據中指研究院的資料，2020年按在管建築面積及總收入計，公司佔中國物業管理市場的市場份額分別約為0.07%及0.15%。

金茂服務是次集資所得約55%將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及/或社區運營的公司的戰略投資及收購機會，並用於擴大業務規模及鞏固領先行業地位；約22%用於升級智慧管理服務系統及智慧社區及智慧城市解決方案的發展。