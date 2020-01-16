新創建中期多賺161% 略高上月盈喜

每股中期息增至0.3元

截至去年底，新創建淨負債比率為13%，較去年6月底下降12個百分點，面對環球央行加息周期，執行董事兼行政總裁馬紹祥表示，公司浮息負債佔比為40%，加息的影響輕微。他指集團財務狀况穩固，完成出售蘇伊士新世界和厦門集裝箱碼頭資產後套現62億元現金，銀行信貸額亦足夠支持集團繼續投資。

新創建包括道路、航空、建築和保險的核心業務，應佔經營溢利為21.42億元，下降8%，撇除出售或待售資產影響則下降 3%。策略組合包括物流、設施管理、策略性投資等業務，應佔經營溢利為1.85億元，下降82%。撇除出售或待售資產，以及策略性投資業務的影響，應佔經營溢利按年則上升381%。

內地3項公路收購 佔溢利11%

過去新創建收購3項內地公路項目，目前佔新創建道路業務應佔經營溢利的11%，首席營運總監何智恒補充，物流和道路皆為新創建着重的業務，若有好項目會收購，但不急於進行，他又指內地經濟領先全球，物流車流龐大，不擔心目前經濟放緩影響業務。問及會否作出回購，何智恒表示不排除選項，不時會檢視資金運用。