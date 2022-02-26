亞太股市反彈 港股獨挫 恒指見兩年最大一周跌幅

國指收報7991點 6年最低

瑞士盈豐銀行表示，烏克蘭事件對市場的直接影響有限，不過間接的影響可能更大，例如導致能源和食品價格上漲。該行認為，現在開始增持風險資產仍為時尚早。

恒指昨日收市跌134點或0.59%，報22,767點，主板成交金額1427億元，較上日減少19.36%；國指跌39點或0.49%，報7991點。恒生科技指數收報5112點，升0.84%。

北水南下合計淨流入31.07億元，連續第三日淨流入。本周表現最佳的是百威亞太（1876），累升7.58%，其次為藥明生物（2269）及恒隆地產（0101），均升逾2%；表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌11.88%，其次為金沙中國（1928）及恒生（0011），均跌逾一成。

阿里本周表現最差 累跌12%

阿里巴巴上季淨利潤446億元人民幣勝預期，周四績前雖挫逾6%，昨日則回穩，收報105.3元，升0.38%。

小米（1810）原計劃昨日於烏克蘭舉辦的新手機發布會取消，收報14.74元，跌1.47%，再見52周低。電訊盈科（0008）全年轉賺，免費電視受惠MIRROR熱潮首錄盈利，昨日股價收報4.36元，升5.83%。