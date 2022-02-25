官方樓指上月跌逾1% 近2年最大跌幅

連跌4個月累跌2.31%

差估署最新公布，上月本港私宅售價指數最新報388.9點，失守390點水平，較去年12月393.4點下跌1.14%，創近23個月來最大單月跌幅，僅次於2020年2月、即新冠疫情在港爆發初期，當時樓價指數單月下跌1.66%，而最新指數更為去年3月錄得389.6點後新低。事實上，樓價指數自去年9月以398.1點創下歷史新高後，隨着股市波動等因素，去年第四季樓價已回調，而加上上月起Omicron在本港大規模擴散，令樓價受壓，連同上月之跌幅，相關樓價指數已連跌4個月共2.31%。

業界料首季累跌4%

另外，若以單位面積劃分，當中實用1076方呎以下的A、B、C類中小型單位，最新指數報391.9點，較去年12月的396.2點下跌約1.1%，至於實用1076方呎或以上的D、E類大型單位，上月份樓價指數則為319.2點，較去年12月的325.4點下跌1.9%，反映大型單位樓價走勢明顯跑輸大市。此外，上月份租金指數報184.5點，按月下跌0.43%，指數同樣連跌4個月，累跌1.7%，按月及累計跌幅均低於樓價。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上月差估署售價指數跌幅顯著擴大至逾1%，主要反映了12月中旬至1月上旬期間Omicron變種病毒在港出現且越趨嚴峻，至上月上旬更在社區開始爆發，令港府再度收緊限聚措施而影響樓市表現，有見上月下旬至本月上旬疫情更加急轉直下，料下次公布2月份樓價指數將進一步下挫，跌幅有機會再擴大至1.5%。

綜觀目前最新情况，陳海潮表示，由於疫情未見受控，料3月樓價指數恐續跌逾1%，即預期首季樓價有機會累跌達4%。