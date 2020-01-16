經濟

香港地產

環角道地最高估值逾230億 勢成來年度地王

【明報專訊】繼近年山頂文輝道地後，來年度政府將推出南區罕有大型住宅地皮，勢成市場焦點。發展局長黃偉綸昨公布來年度賣地計劃，將推出13幅住宅官地，連同一鐵一局及私人重建項目，共涉約17,940伙，除較年度目標12,900伙高近四成外，亦為近4個年度新高。來年度矚目住宅地皮，除首度推出港鐵小蠔灣車廠第一期第一批外，赤柱環角道地最為矚目，可建約52.6萬方呎，最高估值逾230億元，有力成豪宅新地王。

啟德兩商業地轉住宅料涉3000伙

黃偉綸稱，來年度推出之13幅官地，可提供約8250伙，連同3個港鐵項目可提供4580伙、市建局3個項目提供約910伙，另私人重建項目可提供約4200伙，共涉17,940伙。13幅住宅官地中最矚目為赤柱環角道地皮，位於馬坑邨西南邊，可建樓面約52.6萬方呎，因位於山坡，預計落成後可戶戶享全海景，市場估值約131.5億至236.7億元，預計每方呎樓面地價2.5萬至4.5萬元。

另政府早前計劃將啟德商業地改作住宅的2A區2及3號地，以及2A區4號、5B及10號地，兩地亦將於來年推，可建樓面分別約98.8萬及138萬方呎，料共涉3000伙，最高估值分為148.2億及207億元，預計每方呎樓面地價約1.25萬至1.5萬元。

港鐵首推小蠔灣項目

港鐵項目方面，除東涌東站第一期及去年11月曾流標的東涌配電站外，就以小蠔灣車廠第一期第一批最為矚目，整個小蠔灣項目佔地約323.63萬方呎，擬分4期發展，第1至3期提供約1.5萬伙住宅單位，包括私宅10,720伙及4280伙公營房屋，住宅總樓面約1119.46萬方呎，第4期將預留作擴展，預計提供約6200伙以資助出售房屋單位為主的公營房屋。

洗衣街商業地最高估值228億

此外，來年度亦有4幅商業地皮推出，當中以旺角洗衣街規劃最大，估計項目可建樓面高達152萬方呎，市場估值約182億至228億元，每方呎樓面地價估值則約1.2萬至1.5萬元。

至於首季度，政府將推出兩幅分別位於西半山醫院道及灣仔皇后大道東住宅地，料共涉270伙，而東涌配電站將重推，涉約1600伙，連同市建局西營盤崇慶里/桂香街項目，以及私人重建項目，料共提供約2070伙。

相關字詞﹕黃偉綸 小蠔灣車廠第一期第一批 赤柱環角道地皮 賣地計劃

上 / 下一篇新聞

亞太股市全線挫 科指最慘烈 避險股失靈 恒指失23000近超賣
亞太股市全線挫 科指最慘烈 避險股失靈 恒指失23000近超賣
資金避險 金價創15月高
資金避險 金價創15月高
大摩一月兩降港GDP預測
大摩一月兩降港GDP預測
港交所全年純利升9% 略遜預期
港交所全年純利升9% 略遜預期
希慎去年核心盈利倒退2.8% 遜市場預期
希慎去年核心盈利倒退2.8% 遜市場預期
雲倒退 阿里上季少賺74%
雲倒退 阿里上季少賺74%
電盈旗下ViuTV首賺錢 MIRROR刺激廣告收益 末期息增兩成
電盈旗下ViuTV首賺錢 MIRROR刺激廣告收益 末期息增兩成
MIRROR帶動5G上客 香港電訊去年多賺近2%
MIRROR帶動5G上客 香港電訊去年多賺近2%
李嘉誠蟬聯福布斯香港首富
李嘉誠蟬聯福布斯香港首富
百威亞太去年多賺85%
百威亞太去年多賺85%
新地中期核心少賺15% 擬推10新盤 指疫情或影響進度
新地中期核心少賺15% 擬推10新盤 指疫情或影響進度
東亞：內房貸款業務或影響今年撥備
東亞：內房貸款業務或影響今年撥備
友邦擴住院保障 涵蓋社區治療設施
友邦擴住院保障 涵蓋社區治療設施
泰加獲主席融資59億拓海外
泰加獲主席融資59億拓海外
俄烏開戰 油價破百美元 道指早段挫逾800點 納指墮熊區
俄烏開戰 油價破百美元 道指早段挫逾800點 納指墮熊區
美匯創一年高 人民幣避險拒跌
美匯創一年高 人民幣避險拒跌
被問是否低估普京 拜登剔牙無言
被問是否低估普京 拜登剔牙無言
Tesla德廠房接投訴 投產再遇阻
Tesla德廠房接投訴 投產再遇阻
張兆聰：與地緣政治無關 蒙牛基本因素佳
張兆聰：與地緣政治無關 蒙牛基本因素佳
葉創成：方正控股持現金佔市值逾半 具賣盤概念
葉創成：方正控股持現金佔市值逾半 具賣盤概念
植耀輝：負面因素未解 港股續尋底
植耀輝：負面因素未解 港股續尋底
技術取勝：ASM太平洋或回試83元
技術取勝：ASM太平洋或回試83元
盧駿匡：監管陰霾未退 新經濟股續易跌難升
盧駿匡：監管陰霾未退 新經濟股續易跌難升
劉思明：香港電訊業務派息穩 防守強
劉思明：香港電訊業務派息穩 防守強
周顯：大孖沙捐地如玩沙蟹
周顯：大孖沙捐地如玩沙蟹
譚新強：烏克蘭危機誰是誰非？
譚新強：烏克蘭危機誰是誰非？
湯文亮：香港業主今次要捱義氣
湯文亮：香港業主今次要捱義氣
自住年輕客增 倫敦1房戶需求續強
自住年輕客增 倫敦1房戶需求續強
港人移居置業 推動英國經濟
港人移居置業 推動英國經濟
私人重建項目今起設限呎條款 單位最小280呎 業界料影響收購蚊型地盤意欲
私人重建項目今起設限呎條款 單位最小280呎 業界料影響收購蚊型地盤意欲
抽起啟德百億商業地王作隔離設施
抽起啟德百億商業地王作隔離設施
官方樓指上月跌逾1% 近2年最大跌幅
官方樓指上月跌逾1% 近2年最大跌幅
預算案後將軍澳即晚9宗二手成交
預算案後將軍澳即晚9宗二手成交
澳洲基金不足一年 逾9億掃九龍灣貨運中心
澳洲基金不足一年 逾9億掃九龍灣貨運中心