自住年輕客增 倫敦1房戶需求續強

王美嫺表示，公司業務每年皆錄得增長，過去兩年，新增不少客戶購買英國物業作為自住用途，其餘用作投資、為子女就業作準備及度假屋等。她續稱，購買物業人士主要偏好位於倫敦物業，以致當地需求持續強勁，但坦言該區難以覓地，因此供應量不多。

物業售價中位數約546.5萬元

倫敦主要有9個區域，王美嫺表示大部分客戶會選擇第一區至第四區的物業，投資者多選擇第一區物業，至於第五區至第九區屬於大倫敦地帶，由倫敦市中心前往約需半小時至1小時車程。「客人在選購物業時除了考慮地區，個人可負擔能力亦是另一重要因素，近期研究報告顯示，位於倫敦物業售價的中位數為52萬英鎊（約546.5萬港元）。」她續稱，香港買家主要購入平均售價約45萬英鎊（約472.9萬港元）至120萬英鎊（約1261.1萬港元）的1房單位，1房單位面積平均由400方呎至600方呎，或購入售價由70萬英鎊（約735.6萬港元）起的3房單位，面積由1000方呎起，價格差異大主要受地區因素影響。

她觀察到，過去兩年新增年齡由20歲至30歲的年輕買家，他們大多會購入售價相對廉宜的1房單位，以致這類單位需求持續強勁。而早年已持有1房單位的人士就轉售物業，並購入面積較大的2房或3房單位，這類買家普遍富有投資經驗，並在香港或海外都持有物業。她表示，倫敦大多數物業屬公寓單位，在大倫敦地區才會有單幢獨立屋。公司旗下項目亦有聯排別墅，吸引在港已持有物業及渴望居住空間更大的港人購入。聯排別墅的價錢由150萬英鎊（約1576.8萬港元）至200萬英鎊（約2102.4萬港元）不等。由於供應量不多，因此交易量較少，不過聯排別墅深受港人歡迎，銷售速度亦較快。

配套設施方面，港人主要考慮購入全新樓盤、物業是否附有24小時禮賓服務、游泳池、健身室、兒童遊樂設施，以及樓盤附近是否有學校。此外，物業附近交通亦相當重要，鄰近地鐵站的物業會更受香港買家歡迎，「特別一提的是，受疫情影響更多人會在家工作，他們渴望物業附近會有餐廳、綠化空間及公園等。」

疫下在家工作增 置業盼鄰近餐廳公園

對於倫敦未來樓市前景，她表示，有研究報告指出，去年英國樓價上升9.8%，是自2003年以來最大升幅，去年12月樓價按年上升1.1%，反映即使疫情影響，當地樓價仍持續上升。上升原因眾多，例如過去30年，英國人口新增約300萬名。此外，不少外籍人士前往當地工作、讀書，亦進一步帶動住屋需求，而這個趨勢依然持續並有增無減。

她建議，無論購買當地物業用作自住或投資，有意購買人士必須選擇信譽良好的發展商。不少人在置業時主要了解物業地理位置及配套等，但一些需要敘造按揭的買家卻不了解個人可承擔能力，這個情况下，建議尋找獨立財務顧問（IFA），先了解自己個人可承擔格價再睇樓、尋找經紀協助。事實上，在英國購買物業涉及不少雜費，包括律師費，當中新樓盤律師費連稅約2萬港元，二手物業費用會較高，如要敘造按揭，銀行可能會徵收相關費用，不過新樓盤則不需繳付經紀中介費。

購買物業時，不少買家會了解房屋的租賃年期，她表示，目前英國樓盤租賃年期由150年至999年不等，公司旗下新樓盤普遍為999年。投資回報方面，不同地區及物業類型的投資回報差異很大，從研究報告顯示，平均投資回報有3厘至5厘不等。

金絲雀碼頭位置優越 前景看俏

近年，位於金絲雀碼頭物業需求持續增加，王美嫺表示，該區屬於新發展區亦鄰近銀行站，地理位置猶如香港九龍站，該區發展愈來愈繁榮，新增不少餐廳、酒吧，傍晚時分亦有不少打工仔聚集，相當熱鬧繁華。該區發展迅速，得到不少買家垂青，而早期購入該區樓盤的買家，手上物業已經升值不少，甚至獲利沽出。

環球樓市：明報記者 黃清瑤

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