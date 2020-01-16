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經濟
2022年2月25日星期五
技術取勝
投資策略
亞太股市全線挫 科指最慘烈 避險股失靈 恒指失23000近超賣
資金避險 金價創15月高
大摩一月兩降港GDP預測
港交所全年純利升9% 略遜預期
希慎去年核心盈利倒退2.8% 遜市場預期
雲倒退 阿里上季少賺74%
電盈旗下ViuTV首賺錢 MIRROR刺激廣告收益 末期息增兩成
MIRROR帶動5G上客 香港電訊去年多賺近2%
李嘉誠蟬聯福布斯香港首富
百威亞太去年多賺85%
新地中期核心少賺15% 擬推10新盤 指疫情或影響進度
東亞：內房貸款業務或影響今年撥備
友邦擴住院保障 涵蓋社區治療設施
泰加獲主席融資59億拓海外
俄烏開戰 油價破百美元 道指早段挫逾800點 納指墮熊區
美匯創一年高 人民幣避險拒跌
被問是否低估普京 拜登剔牙無言
Tesla德廠房接投訴 投產再遇阻
張兆聰：與地緣政治無關 蒙牛基本因素佳
葉創成：方正控股持現金佔市值逾半 具賣盤概念
植耀輝：負面因素未解 港股續尋底
技術取勝：ASM太平洋或回試83元
盧駿匡：監管陰霾未退 新經濟股續易跌難升
劉思明：香港電訊業務派息穩 防守強
周顯：大孖沙捐地如玩沙蟹
譚新強：烏克蘭危機誰是誰非？
湯文亮：香港業主今次要捱義氣
自住年輕客增 倫敦1房戶需求續強
港人移居置業 推動英國經濟
私人重建項目今起設限呎條款 單位最小280呎 業界料影響收購蚊型地盤意欲
環角道地最高估值逾230億 勢成來年度地王
抽起啟德百億商業地王作隔離設施
官方樓指上月跌逾1% 近2年最大跌幅
預算案後將軍澳即晚9宗二手成交
澳洲基金不足一年 逾9億掃九龍灣貨運中心
技術取勝：ASM太平洋或回試83元
【明報專訊】中海油服料先整固（圖）
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亞太股市全線挫 科指最慘烈 避險股失靈 恒指失23000近超賣
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