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葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：方正控股持現金佔市值逾半 具賣盤概念

【明報專訊】本港新冠疫情確診及呈報個案屢創新高，外圍則有俄羅斯揮軍烏克蘭，市場避險情緒升溫，恒指在過去5個交易日下跌近2000點。筆者本周日凌晨從公司工作後回家時，氣溫只有攝氏幾度，而且亦正下雨，堪稱「冷雨夜」，幸好本港經過幾日寒冷有雨後，昨日已回暖及轉晴，筆者希望本港疫情、經濟及股市也會雨過天晴，今日介紹所持現金已佔市值逾半，而且有賣盤概念的方正控股（0418）。

記憶猶新的是，筆者是在2013年4月18日以每股約0.25元買入上市編號為「0418」的方正控股，當日筆者亦憑一篇分析美國頁岩氣革命，料全球能源由煤炭加快轉型至由石油、天然氣主導的文章，獲「花旗傑出財經新聞獎」季軍及出席頒獎禮。

2015年及去年股價均曾急升

至於筆者當時為何買入方正控股，則源於此前獲股神巴菲特所持有的歐洲醫藥公司Sanofi邀請到北京採訪其業務發展情况，回程時在北京首都機場看到方正集團的大型戶外廣告，回港後看看方正系有何投資機會，挑選了當時所持現金已高於市值的方正控股。

過去近9年以來，方正控股曾被炒高兩轉，第一轉是2015年第二季港股大時代期間，股價最高曾升穿1元，筆者當時亦有在高位減持；第二次則是幾個月前，去年11月2日最高報1.1元。

字庫業務具潛力 資產負債表穩健

方正控股近月股價跟隨大市回落，昨日收報0.72元，市值8.6億元。筆者認為，方正控股現有兩大投資亮點值得留意，包括：（1）截至去年6月底持現金4.58億元、流動資產淨值為4.85億元，均佔市值逾半；（2）平保（2318）旗下平安人壽保險投資的新方正集團於本月已獲內地監管機構批准，成為方正控股股東，由於方正控股旗下字庫、印刷及媒體業務均具發展潛力，而且其資產負債表亦穩健，新方正集團若於日後出售對它來說屬非核心資產的方正控股，有機會獲中資科網龍頭股青睞。

綜合上述分析，即使港股短期風雨飄搖，筆者現時仍然願意繼續持有方正控股。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉創成 創富倉]

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