Tesla德廠房接投訴 投產再遇阻

本月股價挫18%

提出訴訟的當地環保組織憂慮，特斯拉的柏林廠房每年耗水量達140萬立方米，相當於一個3萬人口城鎮的一年用水量，可能耗盡當地飲用水資源。若供水談判重新開始，將要再次規劃取水來源，這可能是一個漫長的過程，且無法保證可得出解決方案。

特斯拉行政總裁馬斯克去年10月曾表示，希望柏林廠房能在該年12月投產。特斯拉近期未再提出新的時間表。WSE表示，即使法院現階段准許為柏林廠房供水，未來仍要從其他地區調水，才可應付廠房未來擴產。除供水問題，特斯拉仍在等候柏林超級工廠的規劃申請獲最終批准。

柏林超級工廠是特斯拉產能增長的主要來源，也是擴大歐洲電動車市場份額的關鍵部署。目前歐洲電動車龍頭福士（Volkswagen）在歐洲的市場份額達25%，而特斯拉只有13%。

（綜合報道）

[國際金融]