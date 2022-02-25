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美匯創一年高 人民幣避險拒跌

【明報專訊】烏克蘭危機加劇，資金避險，美匯指數昨升穿97.5，創52周高位。美元走強，在岸人民幣兌美元昨日下跌，不過跌幅極為有限，即市更一度攜離岸人民幣連續兩日齊創近4年高位，維持近期強勢。反觀歐元兌美元昨晚跌1.6%，每歐元兌1.1127美元，是1月底以來最低。

中國外匯交易中心數據顯示，在岸人民幣昨收報每美元兌人民幣6.3234元，較前一天的官方收市價6.3178元跌0.09%。離岸人民幣收報每美元兌人民幣6.3166元，漲0.12%，最高6.3072元，創2018年4月底以來新高。

彭博社指出，在最近的地緣政治危機當中，人民幣展現出一定的避險特質，但目前左右匯價的供求，仍以中國市場自身相關的力量為主，還沒出現跨境資本為求避險而大規模流入的證據，與傳統意義的「避險貨幣」不同。

金價撲2000美元 比特幣失3.5萬美元

黃金繼續受到追捧，現貨金昨高見每盎司1948.77美元，為去年1月以來高位。OANDA高級市場分析師哈雷（Jeffrey Halley）預期，金價可能會反彈至每盎司1960美元的阻力位，並可能在接下來的幾個交易日上試2000美元。

資產管理公司SPI Asset Management指出，黃金不僅可為戰事避險，當油價升至每桶100美元的水平，黃金可發揮對抗通脹作用。

美國10年期國債孳息率曾跌穿1.9厘，低見1.846厘。不過曾被視為「數字黃金」的比特幣失去避險功能，比特幣最多跌逾8%，跌穿3.5萬美元。以太幣跌一成，在2300美元水平徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]

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