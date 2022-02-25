東亞：內房貸款業務或影響今年撥備

陳表示，該行密切監察大部分內房板塊的風險暴露，已將數個戶口列入監察名單，在預期信貸損失（ECL）撥備方面已作準備，在去年底帳目已反映，亦有將一些貸款列入減值狀態，並已提撥一些第三階段ECL款項。

該行內地業務去年扭虧，錄淨溢利5.71億元，減值損失按年縮減79%至6.2億元。截至去年底，內地業務減值貸款比率下降1.56個百分點至1.54%，年內新增不良貸款及減值損失減至13.83億及5.6億元，分別按年少58%及81%。

內地業務扭虧 去年多賺46%

該行去年純利52.7億元，按年升近46%。應佔溢利增加，主要是內地業務的減值損失大減，服務費及佣金淨收入改善，及出售東亞人壽錄得收益約9億元所致。末期息0.35元，按年升近46%。全年淨息差由1.48%跌至1.37%。