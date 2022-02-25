經濟

百威亞太去年多賺85%

【明報專訊】啤酒股百威亞太（1876）昨日公布去年業績，全年純利9.5億美元，按年多賺84.8%；每股盈利為7.19美分，派末期息3.02美分，按年增6.7%。集團指疫情未有影響供應鏈，並會繼續採取高端化策略，預期中國市場增長潛力強勁。

稱疫情沒影響供應鏈

百威亞太昨日股價先跌後回升，全日收報23.95元，升4.8%，創近半年高位。集團去年收入達67.88億美元，按年增加14.9%。毛利率則按年增1.9個百分點至53.9%。年內銷量增加8.3%，其中第四季增長8.6%。年內正常化除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）達21.39億美元， 按年升27.3%，中國業務的EBITDA升28.7%，市場份額擴大80個基點。去年集團於中國、韓國及印度三大業務的市佔率均上升。

中國市場上季有雙位數升幅

百威亞太聯席主席兼首席執行官楊克昨表示，由於多個地區自設廠房，亦會於當地購買大部分材料；目前於亞洲已擁有約50個啤酒廠，中國地區佔30個；透過不同地區廠房，向相應鄰近地區供應，實際上屬「本地業務」，故沒供應鏈問題。他又稱受惠高端化策略，中國市場去年增長強勁，上季實現雙位數升幅。隨着中國經濟增長，相信至2030年中國中產家庭最多可增4倍，超越美國市場，成業務增長動力。

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