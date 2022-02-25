經濟

李嘉誠蟬聯福布斯香港首富

【明報專訊】《福布斯》公布最新香港富豪榜，長和（0001）創辦人李嘉誠以360億美元（約2808億港元）身家蟬聯首富。人稱「四叔」的恒基兆業（0012）創辦人李兆基則以342億美元（約2668億港元）緊隨其後；第三位為新世界（0017）主席鄭家純及其家族，擁264億美元（約2059億港元）身家。

恒地去年奪中環商業地王

四叔身家與首富距離收窄

《福布斯》表示，去年香港樓價反彈，帶動長實（1113）股價急漲逾三成，抵消期內Zoom（美：ZM）持股市值下跌的影響，使李嘉誠的身家維持360億美元。恒地去年則以破頂價65億美元投得中環商業地王，令李兆基身家上升12%，收窄與李嘉誠的距離。

受出口及本土消費帶動下，香港去年經濟按年增長6.4%。但在港府的「清零」政策及嚴格社交限制下，恒指去年累挫16%。在好壞參半的背景下，香港50大富豪的總身家從2021年的3310億美元，輕微減少0.9%至3280億美元，當中逾半上榜者的財富有增長。

去年7月離世的本港醬料品牌李錦記前主席李文達，其5名子女以189億美元身家排名第四；第五位的是九倉（0004）前主席吳光正，身家約187億美元。其餘上榜富豪包括華人置業（0127）創辦人劉鑾雄、新地（0016）主席郭炳聯母親鄺肖卿、銀娛（0027）主席呂志和、阿里巴巴（9988）蔡崇信及伯恩光學楊健文夫婦等。

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