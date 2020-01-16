經濟

MIRROR帶動5G上客 香港電訊去年多賺近2%

【明報專訊】同日公布業績的香港電訊（6823），去年度EBITDA增長近2%至127.33億元，若撇除前一年度政府「保就業」資助影響，增幅約5%。集團董事總經理許漢卿昨日提到，去年聯乘男子團體MIRROR宣傳，去年底5G上客量已增至68萬人，今年1月進一步上升至75.6萬人，佔客戶比例增至23%。

香港電訊昨日績前收報10.7元，全日跌1.3%。集團宣布末期息每股派42.07仙，按年微升2.7%，全年共派每股72.77仙。

集團提到，去年11月推出結合擴增實境（AR）技術的數碼企劃「csl. 5G×MIRROR」月費計劃，成功推動5G上客量，期末後付客戶的每月每戶平均收入（ARPU）約187元，按年增加約1.6%，主要由於5G服務計劃月費提升。截至今年1月，5G上客量更進一步升至75.6萬戶，佔後付客戶基礎23%，遠超內部目標。

受惠消費券 電子錢包交易倍增

香港電訊表示，隨着上客量不斷增加，集團將進軍元宇宙，開發更多AR及VR應用及內容，進一步釋放5G網絡價值及提升ARPU。

集團旗下電子錢包Tap & Go拍住賞，受惠去年政府消費券計劃，用戶數目增至360萬，交易額大增1.4倍。許漢卿表示，Tap & Go會繼續支持新一輪消費券計劃，Tap&Go目前4800家商戶使用智能POS，增加近2倍，交易量錄4倍增幅。

相關字詞﹕許漢卿 香港電訊

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