經濟

電盈旗下ViuTV首賺錢 MIRROR刺激廣告收益 末期息增兩成

【明報專訊】電盈（0008）昨收市後公布去年業績，期內綜合除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年升5.6%至123.09億元，其中除主要盈利來源香港電訊（6823）有盈利貢獻外，開台逾5年的免費電視ViuTV亦首次錄得盈利，去年EBITDA約9400萬元，單計下半年更高達1.38億元。至於俗稱「黃Viu」的OTT（over-the-top）業務Viu，去年虧損亦顯著收窄。

明報記者 陳麗歡

董事總經理施立偉（BG Srinivas）於業績會上表示，與免費電視合作的廣告商繼續保持落去，可持續推動該業務盈利增長。電盈昨日績前股價跌1.7%，收報4.12元。

集團表示擬派發末期息每股0.2769元，按年增逾兩成。ViuTV去年收入增長逾1.5倍至8億元，當中廣告收入倍增至約6.15億元，另藝人管理收入更增長近10倍。

翻查資料，電盈於2014年開始籌備成立ViuTV，至2016年正式啟播，至2020年除息、稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）累計約12.39億元，終於成功在去年首度扭虧。

藝人管理收入增近10倍

電盈稱去年是ViuTV標誌性的一年，借助男子團體MIRROR，熱烈迴響不單刺激廣告收益，亦帶動了藝人管理及內容分銷業務增長。集團表示，去年有超過680家廣告商在ViuTV投放廣告，當中有一半為新客戶。施立偉表示，內容質量是推動免費電視業務持續增長的關鍵，公司不但繼續發掘更多本地人才，更會推出新計劃，以確保有足夠的分析來擴展業務，並為客戶訂制內容。

作為電盈近年另一積極培養業務，「黃Viu」去年收入按年升25%至14.8億元，LBITDA顯著收窄至2300萬元。期內用戶基礎持續擴大，去年每月活躍用戶總數按年增加30%至5860萬人，付費用戶人數增長58%至840萬戶。

「黃Viu」活躍戶按年增30%

此外，電盈昨日宣布，施立偉將退任董事總經理及執行董事，於28日生效。許漢卿將獲委任為署理集團董事總經理，下月起生效。

相關字詞﹕施立偉 許漢卿 黃Viu 電盈

上 / 下一篇新聞

亞太股市全線挫 科指最慘烈 避險股失靈 恒指失23000近超賣
亞太股市全線挫 科指最慘烈 避險股失靈 恒指失23000近超賣
資金避險 金價創15月高
資金避險 金價創15月高
大摩一月兩降港GDP預測
大摩一月兩降港GDP預測
港交所全年純利升9% 略遜預期
港交所全年純利升9% 略遜預期
希慎去年核心盈利倒退2.8% 遜市場預期
希慎去年核心盈利倒退2.8% 遜市場預期
雲倒退 阿里上季少賺74%
雲倒退 阿里上季少賺74%
MIRROR帶動5G上客 香港電訊去年多賺近2%
MIRROR帶動5G上客 香港電訊去年多賺近2%
李嘉誠蟬聯福布斯香港首富
李嘉誠蟬聯福布斯香港首富
百威亞太去年多賺85%
百威亞太去年多賺85%
新地中期核心少賺15% 擬推10新盤 指疫情或影響進度
新地中期核心少賺15% 擬推10新盤 指疫情或影響進度
東亞：內房貸款業務或影響今年撥備
東亞：內房貸款業務或影響今年撥備
友邦擴住院保障 涵蓋社區治療設施
友邦擴住院保障 涵蓋社區治療設施
泰加獲主席融資59億拓海外
泰加獲主席融資59億拓海外
俄烏開戰 油價破百美元 道指早段挫逾800點 納指墮熊區
俄烏開戰 油價破百美元 道指早段挫逾800點 納指墮熊區
美匯創一年高 人民幣避險拒跌
美匯創一年高 人民幣避險拒跌
被問是否低估普京 拜登剔牙無言
被問是否低估普京 拜登剔牙無言
Tesla德廠房接投訴 投產再遇阻
Tesla德廠房接投訴 投產再遇阻
張兆聰：與地緣政治無關 蒙牛基本因素佳
張兆聰：與地緣政治無關 蒙牛基本因素佳
葉創成：方正控股持現金佔市值逾半 具賣盤概念
葉創成：方正控股持現金佔市值逾半 具賣盤概念
植耀輝：負面因素未解 港股續尋底
植耀輝：負面因素未解 港股續尋底
技術取勝：ASM太平洋或回試83元
技術取勝：ASM太平洋或回試83元
盧駿匡：監管陰霾未退 新經濟股續易跌難升
盧駿匡：監管陰霾未退 新經濟股續易跌難升
劉思明：香港電訊業務派息穩 防守強
劉思明：香港電訊業務派息穩 防守強
周顯：大孖沙捐地如玩沙蟹
周顯：大孖沙捐地如玩沙蟹
譚新強：烏克蘭危機誰是誰非？
譚新強：烏克蘭危機誰是誰非？
湯文亮：香港業主今次要捱義氣
湯文亮：香港業主今次要捱義氣
自住年輕客增 倫敦1房戶需求續強
自住年輕客增 倫敦1房戶需求續強
港人移居置業 推動英國經濟
港人移居置業 推動英國經濟
私人重建項目今起設限呎條款 單位最小280呎 業界料影響收購蚊型地盤意欲
私人重建項目今起設限呎條款 單位最小280呎 業界料影響收購蚊型地盤意欲
環角道地最高估值逾230億 勢成來年度地王
環角道地最高估值逾230億 勢成來年度地王
抽起啟德百億商業地王作隔離設施
抽起啟德百億商業地王作隔離設施
官方樓指上月跌逾1% 近2年最大跌幅
官方樓指上月跌逾1% 近2年最大跌幅
預算案後將軍澳即晚9宗二手成交
預算案後將軍澳即晚9宗二手成交
澳洲基金不足一年 逾9億掃九龍灣貨運中心
澳洲基金不足一年 逾9億掃九龍灣貨運中心