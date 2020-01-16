電盈旗下ViuTV首賺錢 MIRROR刺激廣告收益 末期息增兩成

明報記者 陳麗歡

董事總經理施立偉（BG Srinivas）於業績會上表示，與免費電視合作的廣告商繼續保持落去，可持續推動該業務盈利增長。電盈昨日績前股價跌1.7%，收報4.12元。

集團表示擬派發末期息每股0.2769元，按年增逾兩成。ViuTV去年收入增長逾1.5倍至8億元，當中廣告收入倍增至約6.15億元，另藝人管理收入更增長近10倍。

翻查資料，電盈於2014年開始籌備成立ViuTV，至2016年正式啟播，至2020年除息、稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）累計約12.39億元，終於成功在去年首度扭虧。

藝人管理收入增近10倍

電盈稱去年是ViuTV標誌性的一年，借助男子團體MIRROR，熱烈迴響不單刺激廣告收益，亦帶動了藝人管理及內容分銷業務增長。集團表示，去年有超過680家廣告商在ViuTV投放廣告，當中有一半為新客戶。施立偉表示，內容質量是推動免費電視業務持續增長的關鍵，公司不但繼續發掘更多本地人才，更會推出新計劃，以確保有足夠的分析來擴展業務，並為客戶訂制內容。

作為電盈近年另一積極培養業務，「黃Viu」去年收入按年升25%至14.8億元，LBITDA顯著收窄至2300萬元。期內用戶基礎持續擴大，去年每月活躍用戶總數按年增加30%至5860萬人，付費用戶人數增長58%至840萬戶。

「黃Viu」活躍戶按年增30%

此外，電盈昨日宣布，施立偉將退任董事總經理及執行董事，於28日生效。許漢卿將獲委任為署理集團董事總經理，下月起生效。