經濟

希慎去年核心盈利倒退2.8% 遜市場預期

【明報專訊】本港零售市道受疫情打擊，部分相關企業受拖累。希慎興業（0014）昨日公布，去年核心盈利按年跌2.8%至23.3億元，遜市場預期，期內每股基本盈利為133仙，派第二次中期股息每股117仙。集團管理層透露，過去兩年旗下商戶平均租金寬減逾兩成，未來亦會繼續為租戶提供適切援助。

希慎昨日股價反覆偏軟，收市跌1.73%至22.75元，屬近52周低位。集團去年營業額約36.08億元，按年跌2.7%，其中主要由於佔收入比重較大的寫字樓業務組合收入減少4.7%至17.28億元，出租率跌1個百分點至94%；住宅業務組合收入則減少12.2%至2.6億元，出租率為71%。不過，年內商舖業務組合貢獻收入約16.2億元，按年微升1.3%，出租率為99%。

稱過去兩年平均租金寬減逾兩成

政府日前提出立法禁止業主對指定行業租戶追租或中止租約，希慎執行董事及首席營運總監呂幹威表示，目前仍需了解法例，但強調集團過去兩年疫情期間，一直與旗下租戶保持溝通，以提供適切援助。他續稱，過去兩年集團平均租金寬減幅度超過兩成，未來亦會提供相應支援。

另外，呂幹威又提及，去年疫情緩和及消費券帶動下，本地消費力可支撐一定業務；至於去年下半年寫字樓市道重拾升軌，相信第五波疫情過後，相關市場將可重回去年底的增長走勢，另即將於今年約滿的租戶已有約35%落實續租。

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