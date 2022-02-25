資金避險 金價創15月高

原油ETF受捧 中石油升3.4%

昨日紐約期油曾高見每桶100美元，三星原油期貨ETF（3175）昨升5.21%，中石油（0857）升3.4%。事實上，石油供應緊張本已令油價在去年上升56%。盧楚仁認為戰爭消息過後，或令紐約期油價格回落至85.5美元，但供應緊張難以解決，看好油價企穩後將再度上升。

美元亦為熱門避險工具，美元指數截至昨晚10時報97.32，升1%。歐洲天然氣價格進一步上升，恐打擊經濟復蘇，歐元兌美元跌1.42%，英鎊跌1.45%。在英國擁有資產的長和（0001）及長江基建分別跌4.02%及0.72%，渣打（2888）跌6.37%。俄羅斯受制裁和盧布急挫拖累，俄鋁（0486）最多跌13.46%，收市跌10.71%。