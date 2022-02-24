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香港地產

留意香港合適項目

【明報專訊】黑石集團全球房地產私募基金現時的資產管理規模（AUM）達2790億美元，以投資美國房地產為主。 孫裕斌透露，該行近年亦有透過旗下亞洲房地產基金投資本港物業，規模相對不高。

受累新冠疫情確診個案幾何級增長，本港樓市過去一個多月調整不少，記者關注：「黑石集團現會否在港執平貨？」孫裕斌回應，黑石集團在本港設有團隊，一直緊貼市况，若有合適的項目，便會研究。

近月AUM增逾三成 將加快收購

即使面對美國加息帶來的不明朗因素，美股標指上月下跌逾5%，但孫裕斌指出，黑石集團旗下全球房地產私募基金上月投資組合不單錄得每單位資產淨值（NAV）增長，亦獲客戶資金的淨流入，因此資產管理規模（AUM）現已達2790億美元，與去年9月的2080億美元比較，數個月內升逾三成。

黑石集團去年斥資逾30億美元，收購一間在加拿大上市、擁有多個美國物流中心的房地產信託基金。孫裕斌表示，隨着近月AUM穩步上升，黑石集團會繼續積極物色類似上述屬10億美元規模以上的收購機會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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