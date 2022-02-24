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2022年2月24日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
千萬樓可借九成 按保3年內兩放寬 陳茂波料不對市場起推動作用
上車客922萬購LP6 2房 一成首期入市
千萬樓借九成 每月供款3萬元
話你知：「林鄭PLAN」推出2年 樓價再度破頂
來年度賣地涉1.8萬伙 4年新高
「失業貸款」加碼 最高借10萬 中小企信貸擔保 均延長1年
預算案料GDP最多增3.5% 經濟師︰太樂觀
計劃發多筆零售債籌600億
金管局將邀國內外金融機構 辦高層次投資峰會
ETF互聯互通可望盡快落實
呂耀東：銀河三期開幕要睇天 銀娛去年虧轉盈 派0.3元特別息「冲喜」
三大業務錄盈利 聯想上季多賺62%
恒指公司「彈弓手」 商湯科指權重大削至0.24％
5G業務帶動 數碼通EBITDA微升2%
阿里煞停旗下Lazada上市前融資
陷貪腐調查 王濱辭中壽董事長
歐英美續採購俄7億美元資源 涉350萬桶石油等 學者：美加息重要10倍
fb推短視頻產品Reels 反擊TikTok
受惠中國強勁需求 力拓去年多賺七成
空巴研A380寬體客機裝氫燃料引擎
張兆聰：俄或反制裁 留意半導體ETF
李曉佳：不托市 何來千億地價收入
技術取勝：恒生反彈料受制153元
恒生董事會 女性將佔七成
又一城MCL提早續租3年
劉思明：醫藥保健股反彈 金斯瑞似築底
周顯：全球水浸 貴價表炒到飛起
湯文亮：烏東有戰爭 美可不加息
來年整體差餉租值升0.9% 連跌兩年後終反彈 嘉湖升4%十大屋苑中最勁
柏傲灣售轉租 3房海景戶3.75萬租出
宏安斥2.57億 統一飛鳳街舊樓業權
黑石私人財富管理孫裕斌：租金升幅跑贏加息 美樓市看俏
留意香港合適項目
劉思明：醫藥保健股反彈 金斯瑞似築底
【明報專訊】港股連跌3日後反彈，但升勢不均且成交弱，難支撐大規模回升。教育、醫藥保健、科技器材都有明顯反彈，金斯瑞（1548）有築底迹象，可以留意。
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