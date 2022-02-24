受惠中國強勁需求 力拓去年多賺七成

利潤1669億創新高

力拓行政總裁Jakob Stausholm對長遠前景充滿信心，強調集團的投資組合良好，且對未來幾十年需求強勁的大宗商品進行了適度投資。

鐵礦石價格此前起伏不定，在去年5月觸及每噸230美元以上的歷史高位後大幅回落。由於中國政府限制鋼鐵產量以符合更嚴格的環境標準，鐵礦石價格在下半年回落至80多美元水平，其後中國的貨幣條件有所放寬，市場反彈，今年早前觸及150美元，意味力拓的前景仍與中國的政策掛鈎。

此外，力拓亦面對成本上漲，以及投資者對其環境、社會及企業治理等問題的審視，增加了其經營壓力。

力拓預計，2022年皮爾巴拉的鐵礦石業務（Pilbara iron ore operations）生產成本介乎每噸19.5美元至21美元之間，上一年成本為每噸18.6美元。力拓預期，2022年的資本支出約為80億美元，並在2023及2024年增至90億至100億美元。

（綜合報道）

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