fb推短視頻產品Reels 反擊TikTok

將引入貨幣化功能

Meta預告，將引入更多短視頻製作及貨幣化功能。Meta行政總裁朱克伯格稱，希望facebook Reels成為創作者謀生及與社會聯繫的最佳工具。

2020年8月，Meta仿效TikTok，向美國的Instagram用戶推出Reels服務。去年9月，fb在美國引入Reels，至本周全球fb用戶可正式使用此服務。分析師將Meta推出Reels，與其2018年成功引入Stories限時動態功能作對比，雖然Stories的限時內容由閱後即焚通訊軟件Snapchat母企Snap（美：SNAP）首創，卻在Meta用戶當中大受歡迎，預期Reels有可能複製Stories的成功經驗，促進Reels貨幣化。

朱克伯格在本月的財報電話會議警告，客戶花更多時間於TikTok等新興對手，令競爭加劇。Meta旗艦產品fb的每日活躍用戶（DAUs），在第四季降至19.29億戶，是fb推出18年來首次DAUs按季減少。自2月初發表財報以來，Meta市值已縮水逾3000億美元。

（綜合報道）

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