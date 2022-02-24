經濟

陷貪腐調查 王濱辭中壽董事長

【明報專訊】中國人壽（2628）昨日收市後公布，王濱（圖）因無法繼續履行董事職務，已辭任公司董事長、執行董事職務。集團於上月表示，王濱因涉嫌嚴重違紀違法被調查，而不能履行董事長職務，並推舉董事代行上述職務至新任董事長任職生效為止。中國人壽昨日收報13.56元，無升跌。

王濱被查的傳聞已近兩年時間，直至早前成為今年首名落馬的副部級金融中管幹部。《財新週刊》早前報道，王濱在任職中國人壽前，曾擔任中國太平（0966）母企太平集團董事長達6年半，自2018年9月從太平集團離任後一直被實名舉報。

中壽昨收報13.56元 無升跌

王濱在太平集團任職前，亦曾擔任交通銀行（3328）執行董事兼副行長，據報，他在擔任上述集團之職務、特別是在太平集團任職期間，涉及太平集團在香港的投資平台太平金融控股之異常投資，帶給太平集團高達200億至300億元人幣的虧損。報道又稱，有關調查部門在王濱家中找出大量金條，涉案金額龐大。

該報道提到，王濱與「山東高速系」、景百孚的「嘉年華系」、張偉的「中科創系」，以及袁海波等資本家多有交集，他亦與因嚴重受賄等罪已被判處死刑的華融集團前董事長賴小民等人過從甚密。目前除了宣布王濱因嚴重違紀違法被調查，有關部門尚未通報此案的調查進展。

相關字詞﹕董事長 中國太平 中國人壽 王濱

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