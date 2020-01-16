經濟
2022/23/財政預算案

ETF互聯互通可望盡快落實

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日在《財政預算案》中提到，ETF互聯互通可望盡快落實，又透露已完成「港股通」南向交易以人民幣計價的可行性研究，將提供相關配套，例如寬免市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量。此外，他亦表示，正探討逐步放寬跨境理財通的額度，以及擴大可投資產品範圍等。

研擴跨境人幣雙向流通管道

陳茂波表示，未來政府還會探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，繼續推動離岸人民幣產品發展，包括在港發行更多元化的人民幣理財產品和債券。由證監會、港交所（0388）及金管局成立的工作小組，已完成容許「港股通」南向交易以人民幣計價的可行性研究，將與中國監管當局協商。他續稱，政府亦正與內地監管當局探討調整跨境理財通，例如逐步放寬額度、擴大可投資產品範圍、增加參與機構數目、完善銷售安排等。至於中概股回流，陳茂波表示，政府擬容許沒有「同股不同權」架構並且非創新產業的大中華公司在港第二上市，並給予雙重主要上市的發行人更大靈活性。他又稱，考慮到一些從事先進技術且具規模的科企需要大量資金投入研發，卻未有盈利和業績支持，證監會和港交所正檢視主板上市規則，研究修訂上市條件配合有關集資需求。

[2022/23/財政預算案]

相關字詞﹕中概股 人民幣計價股票 印花稅 財政預算案 陳茂波

上 / 下一篇新聞

千萬樓可借九成 按保3年內兩放寬 陳茂波料不對市場起推動作用
千萬樓可借九成 按保3年內兩放寬 陳茂波料不對市場起推動作用
上車客922萬購LP6 2房 一成首期入市
上車客922萬購LP6 2房 一成首期入市
千萬樓借九成 每月供款3萬元
千萬樓借九成 每月供款3萬元
話你知：「林鄭PLAN」推出2年 樓價再度破頂
話你知：「林鄭PLAN」推出2年 樓價再度破頂
來年度賣地涉1.8萬伙 4年新高
來年度賣地涉1.8萬伙 4年新高
「失業貸款」加碼 最高借10萬 中小企信貸擔保 均延長1年
「失業貸款」加碼 最高借10萬 中小企信貸擔保 均延長1年
預算案料GDP最多增3.5% 經濟師︰太樂觀
預算案料GDP最多增3.5% 經濟師︰太樂觀
計劃發多筆零售債籌600億
計劃發多筆零售債籌600億
金管局將邀國內外金融機構 辦高層次投資峰會
金管局將邀國內外金融機構 辦高層次投資峰會
呂耀東：銀河三期開幕要睇天 銀娛去年虧轉盈 派0.3元特別息「冲喜」
呂耀東：銀河三期開幕要睇天 銀娛去年虧轉盈 派0.3元特別息「冲喜」
三大業務錄盈利 聯想上季多賺62%
三大業務錄盈利 聯想上季多賺62%
恒指公司「彈弓手」 商湯科指權重大削至0.24％
恒指公司「彈弓手」 商湯科指權重大削至0.24％
5G業務帶動 數碼通EBITDA微升2%
5G業務帶動 數碼通EBITDA微升2%
阿里煞停旗下Lazada上市前融資
阿里煞停旗下Lazada上市前融資
陷貪腐調查 王濱辭中壽董事長
陷貪腐調查 王濱辭中壽董事長
歐英美續採購俄7億美元資源 涉350萬桶石油等 學者：美加息重要10倍
歐英美續採購俄7億美元資源 涉350萬桶石油等 學者：美加息重要10倍
fb推短視頻產品Reels 反擊TikTok
fb推短視頻產品Reels 反擊TikTok
受惠中國強勁需求 力拓去年多賺七成
受惠中國強勁需求 力拓去年多賺七成
空巴研A380寬體客機裝氫燃料引擎
空巴研A380寬體客機裝氫燃料引擎
張兆聰：俄或反制裁 留意半導體ETF
張兆聰：俄或反制裁 留意半導體ETF
李曉佳：不托市 何來千億地價收入
李曉佳：不托市 何來千億地價收入
技術取勝：恒生反彈料受制153元
技術取勝：恒生反彈料受制153元
恒生董事會 女性將佔七成
恒生董事會 女性將佔七成
又一城MCL提早續租3年
又一城MCL提早續租3年
劉思明：醫藥保健股反彈 金斯瑞似築底
劉思明：醫藥保健股反彈 金斯瑞似築底
周顯：全球水浸 貴價表炒到飛起
周顯：全球水浸 貴價表炒到飛起
湯文亮：烏東有戰爭 美可不加息
湯文亮：烏東有戰爭 美可不加息
來年整體差餉租值升0.9% 連跌兩年後終反彈 嘉湖升4%十大屋苑中最勁
來年整體差餉租值升0.9% 連跌兩年後終反彈 嘉湖升4%十大屋苑中最勁
柏傲灣售轉租 3房海景戶3.75萬租出
柏傲灣售轉租 3房海景戶3.75萬租出
宏安斥2.57億 統一飛鳳街舊樓業權
宏安斥2.57億 統一飛鳳街舊樓業權
黑石私人財富管理孫裕斌：租金升幅跑贏加息 美樓市看俏
黑石私人財富管理孫裕斌：租金升幅跑贏加息 美樓市看俏
留意香港合適項目
留意香港合適項目