ETF互聯互通可望盡快落實

研擴跨境人幣雙向流通管道

陳茂波表示，未來政府還會探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，繼續推動離岸人民幣產品發展，包括在港發行更多元化的人民幣理財產品和債券。由證監會、港交所（0388）及金管局成立的工作小組，已完成容許「港股通」南向交易以人民幣計價的可行性研究，將與中國監管當局協商。他續稱，政府亦正與內地監管當局探討調整跨境理財通，例如逐步放寬額度、擴大可投資產品範圍、增加參與機構數目、完善銷售安排等。至於中概股回流，陳茂波表示，政府擬容許沒有「同股不同權」架構並且非創新產業的大中華公司在港第二上市，並給予雙重主要上市的發行人更大靈活性。他又稱，考慮到一些從事先進技術且具規模的科企需要大量資金投入研發，卻未有盈利和業績支持，證監會和港交所正檢視主板上市規則，研究修訂上市條件配合有關集資需求。

[2022/23/財政預算案]