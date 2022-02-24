金管局將邀國內外金融機構 辦高層次投資峰會

【明報專訊】經歷社會運動、《國安法》實施等多重風波，外資對本港國際金融中心形象似乎有所動搖。財政司長陳茂波昨日在2022/23年度《財政預算案》中透露，金融管理局（金管局）籌備舉辦高層次投資峰會，包括邀請國際和中國內地金融機構的負責人訪港，親身了解本港的獨特優勢及投資環境，共同探討未來的環球金融機遇和香港可以發揮的作用。
撥款1.35億支援港商拓內地
另外，為支持內地港商、專業服務界別及創業人士融入國家發展大局，當局未來3年將會向貿易發展局（貿發局），合共撥款1.35億元，以推出「內地發展支援計劃」，協助商家開拓內地商機，但不會直接提供資金資助，反而以商業交流活動等作支援。
陳茂波透露，上述計劃將會以大灣區為重點，並聚焦較多港商營運及港人工作的內地城市，透過貿發局內地辦事處網絡，與商會、專業人士協會及青年創業協會等港人在內地的商貿組織合作，舉辦不同培訓、交流、商務考察及宣傳推廣活動。
其他對外貿易政策方面，陳茂波指出，當局加緊爭取香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），並藉着新設立的駐迪拜經濟貿易辦事處，繼續爭取與其他經濟體締結自貿協定及投資協定，加強與中東地區經貿連繫及吸引當地企業來港。