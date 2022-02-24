金管局將邀國內外金融機構 辦高層次投資峰會

撥款1.35億支援港商拓內地

另外，為支持內地港商、專業服務界別及創業人士融入國家發展大局，當局未來3年將會向貿易發展局（貿發局），合共撥款1.35億元，以推出「內地發展支援計劃」，協助商家開拓內地商機，但不會直接提供資金資助，反而以商業交流活動等作支援。

陳茂波透露，上述計劃將會以大灣區為重點，並聚焦較多港商營運及港人工作的內地城市，透過貿發局內地辦事處網絡，與商會、專業人士協會及青年創業協會等港人在內地的商貿組織合作，舉辦不同培訓、交流、商務考察及宣傳推廣活動。

其他對外貿易政策方面，陳茂波指出，當局加緊爭取香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），並藉着新設立的駐迪拜經濟貿易辦事處，繼續爭取與其他經濟體締結自貿協定及投資協定，加強與中東地區經貿連繫及吸引當地企業來港。

[2022/23/財政預算案]