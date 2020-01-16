計劃發多筆零售債籌600億

預算案指出，計劃在下年度發行不少於150億元的通脹掛鈎債券（即iBond） 和不少於350億元的銀色債券，為市民特別是長者提供回報穩定的投資選項。首批供市民認購的綠色零售債券上周公布了發售詳情，讓市民可直接投資具環境效益的綠色項目，共建香港的綠色環境、綠色生活，並取得與通脹掛鈎的穩定回報，政府計劃在下年度繼續發行零售綠債，金額不少於100億元。

下年度發行不少於150億iBond

上述計劃擬在下個財政年度（即今年4月起）實施，而目前政府將在3月1日起發售首批零售綠色債券，規模僅60億元，即下個年度發行的那批會更多。至於銀色債券，對上一次於去年發行的規模達300億元，已是歷來最多，而下個財政年度的發行規模將再增加。至於iBond，去年發行的一批規模達200億元，亦為歷年之冠。

拓債市 進一步完善中央結算系統

至於整體香港債市的發展，預算案提到，去年督導委員會循3個方向提出建議，包括優化市場格局、市場基建及市場推廣，港府將逐步落實這些建議，包括在政府債券計劃下擴大發行債券，以促進本地人民幣和綠色債券市場的發展及本地收益率曲線的形成；鼓勵內地企業和機構參與香港的債券市場；以及加強向投資者及債券發行人等推廣香港作為債券中心的地位。同時，會進一步完善中央結算系統（Central Moneymarkets Unit）的功能，把它提升為亞洲主要的中央證券託管平台，並研究開發電子債券交易平台，促進二級交易及擴闊投資者基礎。此外，政府亦會研究優化發債章程規定，在妥善保障投資者的前提下，便利小投資者參與，分享債券市場發展的成果。

[2022/23/財政預算案]