經濟
2022/23/財政預算案

「失業貸款」加碼 最高借10萬 中小企信貸擔保 均延長1年

【明報專訊】新一份《財政預算案》延續及優化多項對個人及中小企的支援計劃，就俗稱「失業貸款」的百分百擔保個人特惠貸款計劃，財政司長陳茂波宣布決定將申請期延長1年至明年4月底，且最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的6倍，增至9倍，上限由8萬元增至10萬元，最長還款期將由6年延長至10年，而還息不還本的安排由12個月延長至18個月。

明報記者 胡學能、周綺琪

政府消息人士稱，目前環境下，或有更多市民需要失業貸款，故有加強計劃和放寬的安排。按證保險公司指出，會與貸款機構跟進執行細節，爭取約一個半月後落實失業貸款的優化措施，日期及執行細節確定後會再公布。

陳振英：加額度較延長還款期受歡迎

金融界立法會議員陳振英認為，對有需要周轉人士而言，貸款金額足夠較為重要，相信最高貸款額加碼的安排相對延長還款期較受歡迎。對於預算案提到該計劃靈活性會再進一步增加，盡量幫助疫情下收入大減人士，陳指該貸款初推出時有未清晰說明之處，例如，如何處理被解僱的市民未獲工作證明情况，銀行過往就一些相關申請個案彈性處理，相信預算案今次說明，是將銀行個案式彈性處理，變成規範式行政處理，列出處理安排，例如某些情况下，申請人的銀行入數單或每月打簿顯示相若銀碼入帳的情况，可視為工作收入證明，相信可減低申請人對計劃不確定性。

預算案提及再延長預先批核還息不還本計劃（PPPHS）6個月到今年10月底，同時提供選項讓企業可選擇在一段較長的時間償還部分本金，有關安排亦適用於中小企融資擔保計劃下的貸款。金管局昨公布，讓企業以自願方式選擇在未來一年恢復償還本金金額的20%。

金管局：讓企業自願方式還本金20％

預算案也提出將中小企融資擔保計劃下所有信貸擔保產品的申請期，延長至明年6月底，當中百分百擔保特惠貸款方面，企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和提高至27個月，上限增至900萬元，最長還款期延長至10年。按證公司亦宣布，因應PPPHS再延長的新安排，會在中小企融資擔保計劃下，相應延長還息不還本安排6個月至共30個月，申請期延至今年底，同時提供一個為期1年的部分本金還款選項。該公司亦爭取約一個半月後落實擔保計劃優化措施。

另外，為協助中小企出口商更易取得銀行出口融資，信保局計劃在下月試行推出出口信用擔保計劃，為保戶的出口融資作最高七成的信貸擔保，擔保額以5000萬元為上限。

[2022/23/財政預算案]

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