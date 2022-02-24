來年度賣地涉1.8萬伙 4年新高

發展局將於今日公布新一年度賣地計劃。翻查資料，新一年度推出的13幅住宅官地，為政府主動賣地後，推售的住宅地最少的一年，惟涉及單位伙數約8000伙，較去年擬推出15幅住宅官地、涉6000伙按年增加33%，並為自2019/20年度後近3年伙數最多。

另下年度潛在土地供應可建約1.8萬伙，較本年度的1.65萬伙，按年增2000伙或9%，是2018/19年度25,510伙後近4年新高。

本年度地價收入1411億 料來年度1200億

《財政預算案》中亦提到，政府會在未來5年準備好約103公頃土地，作短、中期的私營房屋土地，將透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建逾5.7萬個單位的土地，當中近40%土地供應來自新發展區或新市鎮擴展區。

另外40%來自其他地區的政府賣地項目；其餘則來自已經進入設計階段的鐵路物業發展項目。值得留意，數字並未計及市建局項目和其他私人土地發展項目。

業界料賣地收入難逾千億

按財政預算案內的資料顯示，本年度政府地價收入1411.08億元，為2019/20年度的錄得1415.5億元後兩年新高。另政府估計下一年度的地價收入達1200億元，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析，若按現時的賣地表內尚未出售的地皮，如西半山醫院道地皮、灣仔皇后大道東269號等，地皮規模不算大，料難以達到逾千億元的賣地收入。他分析，下年度地價收入能否達標，關鍵在於政府早前宣布5幅將改劃住宅地能否在下年度推售，若5幅地皮也推，涉及金額可達700億元，達標並不難。即使5幅地不全部推出，若下年度政府將陸續搬遷灣仔政府大樓的部門及法院，並推售有關商業地皮，該商業地涉資逾100億元，預計賣地收入有機會達1200億元。

[2022/23/財政預算案]