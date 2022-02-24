經濟
2022/23/財政預算案

千萬樓借九成 每月供款3萬元

【明報專訊】雖然目前本港利率低企，1個月港元拆息報0.15厘，H按實際利率為1.46厘，不過市場預期聯儲局至年底將加息多達4至6次，料將帶動港元拆息上升。以八成按揭借盡上限960萬元計算，若H按利率升至鎖息上限的2.5厘，每月供款需多付4984元至3.79萬元，以九成按揭貸款上限900萬元計算，每月供款則需多付4672元至3.56萬元。政府在加息周期放寬按保樓價上限，政府消息人士稱，今次放寬不影響按證公司對負擔能力的要求，申請人若要借到上限，仍要符合按證公司要求，當局已考慮及申請人的負擔能力。

銀行業：少有拒未過壓測收入固定者

目前壓力測試為以利率上限再加3厘（目前5.5厘）計算，供款不得超過入息六成，但首置買家若未能通過壓測，仍可申請九成按揭。有銀行業人士指出，因為有按揭保險保障銀行信貸風險，銀行少有拒絕未能通過壓力測試但收入固定的買家，而且這些買家供款與入息比率通常已接近一半的上限，貸款時也不會過度進取。以普通買家的全期按保保費約10萬元計算，未能通過壓測買家需多付約2萬至3萬元。

對銀行信貸風險而言，中原按揭董事總經理王美鳳認為，是次放寬力度溫和，用家也要為銀行購買按揭保險，保障超過樓價六成的信貸風險，因此不會令風險提高。她又指出，按保上次在2019年放寬後，透過取用按保置業的買家佔市場比例已由放寬前不足10%上升至現時約30%，反映放寬按保存在實際需求。此外，早年採用發展商一按的用家，透過按保轉用銀行低息按揭的機會增加，避免在低息期後以高息供款。

[2022/23/財政預算案]

上 / 下一篇新聞

千萬樓可借九成 按保3年內兩放寬 陳茂波料不對市場起推動作用
千萬樓可借九成 按保3年內兩放寬 陳茂波料不對市場起推動作用
上車客922萬購LP6 2房 一成首期入市
上車客922萬購LP6 2房 一成首期入市
話你知：「林鄭PLAN」推出2年 樓價再度破頂
話你知：「林鄭PLAN」推出2年 樓價再度破頂
來年度賣地涉1.8萬伙 4年新高
來年度賣地涉1.8萬伙 4年新高
「失業貸款」加碼 最高借10萬 中小企信貸擔保 均延長1年
「失業貸款」加碼 最高借10萬 中小企信貸擔保 均延長1年
預算案料GDP最多增3.5% 經濟師︰太樂觀
預算案料GDP最多增3.5% 經濟師︰太樂觀
計劃發多筆零售債籌600億
計劃發多筆零售債籌600億
金管局將邀國內外金融機構 辦高層次投資峰會
金管局將邀國內外金融機構 辦高層次投資峰會
ETF互聯互通可望盡快落實
ETF互聯互通可望盡快落實
呂耀東：銀河三期開幕要睇天 銀娛去年虧轉盈 派0.3元特別息「冲喜」
呂耀東：銀河三期開幕要睇天 銀娛去年虧轉盈 派0.3元特別息「冲喜」
三大業務錄盈利 聯想上季多賺62%
三大業務錄盈利 聯想上季多賺62%
恒指公司「彈弓手」 商湯科指權重大削至0.24％
恒指公司「彈弓手」 商湯科指權重大削至0.24％
5G業務帶動 數碼通EBITDA微升2%
5G業務帶動 數碼通EBITDA微升2%
阿里煞停旗下Lazada上市前融資
阿里煞停旗下Lazada上市前融資
陷貪腐調查 王濱辭中壽董事長
陷貪腐調查 王濱辭中壽董事長
歐英美續採購俄7億美元資源 涉350萬桶石油等 學者：美加息重要10倍
歐英美續採購俄7億美元資源 涉350萬桶石油等 學者：美加息重要10倍
fb推短視頻產品Reels 反擊TikTok
fb推短視頻產品Reels 反擊TikTok
受惠中國強勁需求 力拓去年多賺七成
受惠中國強勁需求 力拓去年多賺七成
空巴研A380寬體客機裝氫燃料引擎
空巴研A380寬體客機裝氫燃料引擎
張兆聰：俄或反制裁 留意半導體ETF
張兆聰：俄或反制裁 留意半導體ETF
李曉佳：不托市 何來千億地價收入
李曉佳：不托市 何來千億地價收入
技術取勝：恒生反彈料受制153元
技術取勝：恒生反彈料受制153元
恒生董事會 女性將佔七成
恒生董事會 女性將佔七成
又一城MCL提早續租3年
又一城MCL提早續租3年
劉思明：醫藥保健股反彈 金斯瑞似築底
劉思明：醫藥保健股反彈 金斯瑞似築底
周顯：全球水浸 貴價表炒到飛起
周顯：全球水浸 貴價表炒到飛起
湯文亮：烏東有戰爭 美可不加息
湯文亮：烏東有戰爭 美可不加息
來年整體差餉租值升0.9% 連跌兩年後終反彈 嘉湖升4%十大屋苑中最勁
來年整體差餉租值升0.9% 連跌兩年後終反彈 嘉湖升4%十大屋苑中最勁
柏傲灣售轉租 3房海景戶3.75萬租出
柏傲灣售轉租 3房海景戶3.75萬租出
宏安斥2.57億 統一飛鳳街舊樓業權
宏安斥2.57億 統一飛鳳街舊樓業權
黑石私人財富管理孫裕斌：租金升幅跑贏加息 美樓市看俏
黑石私人財富管理孫裕斌：租金升幅跑贏加息 美樓市看俏
留意香港合適項目
留意香港合適項目