上車客922萬購LP6 2房 一成首期入市

【明報專訊】新一份《財政預算案》公布，將申請最高八成按揭的樓價上限由1000萬元增至1200萬元、而承造九成按保樓價上限由800萬元增至1000萬元後，昨日市場即有買家以高成數按揭入市。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳日出康城LP6 2座高層E室，實用526方呎，昨獲上車客以922萬元承接，實呎17,529元。蔡又稱，昨日預算案公布調高按揭上限後，買家加快入市決定，並採高成數按揭，即首期低至樓價一成入市。原業主2018年9月以778.1萬元購入，帳面獲利143.9萬元或18%。
MALIBU 3房反價8%至1300萬
二手成交向來活躍的將軍澳，亦有部分業主即時反價。中原高級分區營業董事柯勇表示，區內放盤叫價暫變動不大，只有約5%業主反價；以日出康城MALIBU為例，第3A座低層實用752方呎A室3房戶，業主原叫價1200萬元、實呎1.59萬元，昨日將叫價調高100萬元或8%，至1300萬元、實呎1.72萬元。
此外，中原高級區域營業董事張光耀稱，鰂魚涌指標屋苑太古城，現有約135個放盤的叫價低於1200萬元，料放寬樓按可帶動交投，個別放盤昨日更已反價，如海棠閣低層實用922方呎E室3房戶，業主原叫價1700萬元、實呎18,438元，現反價至1750萬元、實呎18,980元，加幅約3%。
代理料1000萬至1200萬成交倍增
美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，樓價逾1000萬至1200萬元二手物業的交投今年有望增加，待疫情緩和，購買力將進一步獲釋放；若以二手買賣註冊量計，去年逾1000萬至1200萬元錄得3319宗，較2020年2124宗升56%，相信在新政策下，今年此類二手買賣宗數，有機會倍升至6600宗。
仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，預計今年將有2015個納米單位落成（實用不足215方呎），為2013年有紀錄以來新高，而首置客申請最高九成按保的樓價上限升至1000萬元，讓置業人士較易負擔樓價較高、面積較大單位，令發展商有誘因興建較大單位。