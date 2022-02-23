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宏安四山街工廈申強拍 估值6.2億

【明報專訊】油塘一帶陸續有新盤推出，吸引發展商收購區內工廈。在油塘一帶曾推出新盤曦臺的宏安（1243），最新就油塘四山街18至20號油塘工業大廈第4座申請強拍，項目估值接近6.2億元。

地盤4.18萬方呎 劃作住宅

資料顯示，上述油塘工業大廈第4座，1979年落成，現為樓高4層的工廈，地盤面積約4.18萬方呎，地段被城市規劃為住宅（戊類）。

宏安今年連續4宗強拍申請

土地審裁處資料顯示，項目最新獲樂傲有限公司申請強拍，申請人已持有項目約80.21%業權，物業市值約6.1807億元。據悉，項目持有人為宏安或相關人士，而該集團早前以約5.8億元購入有關業權，折合每方呎收購價約4100元。

事實上，上述申請為今年第四宗強拍申請，而此前的3宗申請，均由宏安提出，分別為鴨脷洲新市街37及39號南德大樓；鴨脷洲大街17至19號海德樓；鴨脷洲大街21及23號、平瀾街5B號花洲大樓，3項目市場估逾2億元。同由宏安持有大部分業權的黃大仙竹園飛鳳街31至41號舊樓將於今日強拍，底價2.57億元。

天水圍地6000萬易手

此外，新界西北地皮續錄成交，資料顯示，一幅位於西鐵天水圍站與朗天路的地皮，早前以6000萬元售出，物業佔地約1.96萬方呎，呎價約3000餘元。

原業主1994年以120萬元買入，帳面獲利5880萬元，物業升值49倍。

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