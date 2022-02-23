經濟

香港地產

恒地新地借出元朗地建方艙醫院

【明報專訊】新冠病毒確診數字持續上升，社區隔離設施嚴重不足，發展商積極協助借出土地。本地兩大龍頭發展商恒地（0012）、新地（0016），無償借出兩幅佔地約140萬方呎的土地，分別為元朗前新田購物城，以及潭尾地皮，兩地已於本周一（21日）移交政府，供興建臨時隔離及治療設施（即方艙醫院）。

兩幅共佔地140萬方呎

恒地主席李家誠表示，集團全力支援特區政府的抗疫工作，盡快遏止疫情，並會時刻留意疫情發展及社會需要。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，集團一直全力支持配合政府穩控疫情的工作，相信在國家強而有力的支援和關懷下，加上社會各界團結一致，本港可以盡快戰勝今次疫情。

新地研3商場寫字樓設接種中心

兩大發展商共同借出的土地為前新田購物城，土地佔地40萬方呎，基本配套已經完備，經與當局磋商後，土地已移交政府，並隨即交予承建商開展建設工程，興建臨時性社區隔離治療設施。資料顯示，新田購物城於2018年2月開業，最初以內地自由行旅客作定位，惟先後受社會運動及疫情影響，一直經營困難，終在去年8月結業。此外，新地亦借出位於元朗潭尾土地，位於青山公路旁，涉約100萬方呎，有道路連接，有電力供應，可輕易接駁政府食水喉及污水渠，基礎設施相對齊備，可更快用作興建臨時隔離及治療設施。

另外，新地亦與政府商討，安排於旗下3個寫字樓和商場範圍設立社區疫苗接種中心，方便區內的長者及兒童接種疫苗，提升這兩個高危群體的接種率，3個接種中心地點將分別位於元朗、觀塘和北區，詳細地點稍後公布。

會德豐擬借汀角路地建方艙醫院

除了恒地及新地外，會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團擬借出約41.7萬方呎土地興建方艙醫院，有關土地位於大埔汀角路以北，資料顯示，上述地皮已獲城規會發展水療酒店，提供約237間酒店房間。至於上周五獲城規會批建1782個住宅單位、由九龍倉（0004）持有的九龍灣九龍貨倉，亦擬借出作為臨時存放抗疫物資和醫療用品。黃光耀表示，九龍貨倉提供約90萬方呎的樓面，可提供充裕的儲存空間，並設裝卸貨物專區，方便物流安排及物資運送。

上 / 下一篇新聞

匯控每季派息落空 業績回購遜預期 料美今年加息4次 股本回報提早明年返10%
匯控每季派息落空 業績回購遜預期 料美今年加息4次 股本回報提早明年返10%
祈耀年：環球業務主管未擬調離港
祈耀年：環球業務主管未擬調離港
末季內房相關撥備6億美元 稱未現違約
末季內房相關撥備6億美元 稱未現違約
內房拖累貸款減值大增 恒生大削派息 股價插一成
內房拖累貸款減值大增 恒生大削派息 股價插一成
俄烏局勢升級科網監管收緊 恒指曾跌逾800點
俄烏局勢升級科網監管收緊 恒指曾跌逾800點
新東方上半年轉蝕68億 預期下限 內地雙減政策影響 多個學習中心結業裁員
新東方上半年轉蝕68億 預期下限 內地雙減政策影響 多個學習中心結業裁員
泰加轟保監局指引「前後不一」
泰加轟保監局指引「前後不一」
內地整頓向未成年人銷售電子煙
內地整頓向未成年人銷售電子煙
原料漲價衝擊 玖紙中期少賺三成
原料漲價衝擊 玖紙中期少賺三成
恒大退出東莞項目 國企光大集團接手
恒大退出東莞項目 國企光大集團接手
港1月通脹回落至1.2% 低預期
港1月通脹回落至1.2% 低預期
俄烏牽動股市跌油價飈 布油逼近百美元 分析料持續波動
俄烏牽動股市跌油價飈 布油逼近百美元 分析料持續波動
比特幣低見3.63萬美元後反彈
比特幣低見3.63萬美元後反彈
蘋果AR/VR頭戴裝置或年底推
蘋果AR/VR頭戴裝置或年底推
張兆聰：恐慌情緒釋放 有利大市反彈
張兆聰：恐慌情緒釋放 有利大市反彈
技術取勝：港交所下行壓力大
技術取勝：港交所下行壓力大
花旗Citi Plus慶生 新客贈AirPods Pro
花旗Citi Plus慶生 新客贈AirPods Pro
香港寬頻推10GB 5G計劃 月費68元
香港寬頻推10GB 5G計劃 月費68元
劉思明：港股小心要試年內低位
劉思明：港股小心要試年內低位
周顯：中國整頓行業為長遠利益
周顯：中國整頓行業為長遠利益
湯文亮：移民離開 賣樓不用急
湯文亮：移民離開 賣樓不用急
盧楚仁：美股或反高潮回升
盧楚仁：美股或反高潮回升
十大屋苑6個本月僅單位數成交 全月總計料130宗買賣 逾兩年新低
十大屋苑6個本月僅單位數成交 全月總計料130宗買賣 逾兩年新低
珀麗灣價跌量升 本月14宗飈七成
珀麗灣價跌量升 本月14宗飈七成
代理貼職員接種詳情 冀增睇樓信心
代理貼職員接種詳情 冀增睇樓信心
美聯籲疫下放寬投資移民
美聯籲疫下放寬投資移民
宏安四山街工廈申強拍 估值6.2億
宏安四山街工廈申強拍 估值6.2億
海茵莊園迷你戶善用「垂直空間」
海茵莊園迷你戶善用「垂直空間」
10餘分鐘抵地鐵站及商場
10餘分鐘抵地鐵站及商場
標榜「莊園式生活」會所設施齊備
標榜「莊園式生活」會所設施齊備
南方東英王卓峯：元宇宙ETF可分段吸納
南方東英王卓峯：元宇宙ETF可分段吸納