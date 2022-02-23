恒地新地借出元朗地建方艙醫院

兩幅共佔地140萬方呎

恒地主席李家誠表示，集團全力支援特區政府的抗疫工作，盡快遏止疫情，並會時刻留意疫情發展及社會需要。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，集團一直全力支持配合政府穩控疫情的工作，相信在國家強而有力的支援和關懷下，加上社會各界團結一致，本港可以盡快戰勝今次疫情。

新地研3商場寫字樓設接種中心

兩大發展商共同借出的土地為前新田購物城，土地佔地40萬方呎，基本配套已經完備，經與當局磋商後，土地已移交政府，並隨即交予承建商開展建設工程，興建臨時性社區隔離治療設施。資料顯示，新田購物城於2018年2月開業，最初以內地自由行旅客作定位，惟先後受社會運動及疫情影響，一直經營困難，終在去年8月結業。此外，新地亦借出位於元朗潭尾土地，位於青山公路旁，涉約100萬方呎，有道路連接，有電力供應，可輕易接駁政府食水喉及污水渠，基礎設施相對齊備，可更快用作興建臨時隔離及治療設施。

另外，新地亦與政府商討，安排於旗下3個寫字樓和商場範圍設立社區疫苗接種中心，方便區內的長者及兒童接種疫苗，提升這兩個高危群體的接種率，3個接種中心地點將分別位於元朗、觀塘和北區，詳細地點稍後公布。

會德豐擬借汀角路地建方艙醫院

除了恒地及新地外，會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團擬借出約41.7萬方呎土地興建方艙醫院，有關土地位於大埔汀角路以北，資料顯示，上述地皮已獲城規會發展水療酒店，提供約237間酒店房間。至於上周五獲城規會批建1782個住宅單位、由九龍倉（0004）持有的九龍灣九龍貨倉，亦擬借出作為臨時存放抗疫物資和醫療用品。黃光耀表示，九龍貨倉提供約90萬方呎的樓面，可提供充裕的儲存空間，並設裝卸貨物專區，方便物流安排及物資運送。