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珀麗灣價跌量升 本月14宗飈七成

【明報專訊】十大屋苑交投冰封，但抗跌力相對較低的馬灣珀麗灣，在疫市下本月交投大增，累錄14宗成交，較上月同期增逾七成，主要由於業主議價空間大增，惟整體成交呈價跌量升局面。

中原地產高級資深分區營業經理溫明峯表示，珀麗灣本月平均實呎約1.21萬元，按月回落約1.9%，而業主一般提供5%至8%議價空間，吸引不少買家出動物色低價貨。溫稱，珀麗灣21座中層F室，實用532方呎，2房間隔、附設露台，以620萬元易手，實呎11,654元，較市價低約4%。原業主2009年8月以238萬元買入單位作收租用途，持貨12年多，帳面獲利382萬元或1.6倍。

投資客1880萬購柏傲灣3房

有投資者見市况淡靜沽貨之際，亦有投資客伺機議價購入單位長線收租。美聯高級營業經理吳洪剛表示，荃灣柏傲灣新錄近1年來首宗3房全海景戶成交，位於1A座高層B室，實用面積826方呎，3房套間隔，向西南望汀九橋海景，獲同區投資客以1880萬元承接，實呎22,760元，屬市價水平。原業主2017年2月1491.2萬元購入，帳面獲利388.8萬元或約26%。

駿景園3房低市價一成沽

另外，市場續現低市價成交，利嘉閣首席聯席董事黃偉基表示，火炭駿景園11座低層F室，實用面積約974方呎，3房套連工人房間隔，以1190萬元沽出、實呎12,218元，低市價約一成。

原業主1996年5月以約565.2萬元購入，帳面獲利約642.8萬元或約1.1倍。

雖然疫情肆虐，但市場仍不乏大額成交，繼薄扶林指標屋苑之一的貝沙灣近日連錄大額成交外，區內老牌屋苑碧瑤灣亦錄得二手成交。中原地產高級分區經理黃家俊表示，碧瑤灣30座高層單位，實用面積2119方呎，4房套間隔連工人套房，向南望全海景，以4550萬元連車位成交、實呎21,472元。原業主2006年1500萬元連車位買入單位，持貨約16年，帳面獲利3050萬元或逾2倍。

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