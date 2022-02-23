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2022年2月23日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
匯控每季派息落空 業績回購遜預期 料美今年加息4次 股本回報提早明年返10%
祈耀年：環球業務主管未擬調離港
末季內房相關撥備6億美元 稱未現違約
內房拖累貸款減值大增 恒生大削派息 股價插一成
俄烏局勢升級科網監管收緊 恒指曾跌逾800點
新東方上半年轉蝕68億 預期下限 內地雙減政策影響 多個學習中心結業裁員
泰加轟保監局指引「前後不一」
內地整頓向未成年人銷售電子煙
原料漲價衝擊 玖紙中期少賺三成
恒大退出東莞項目 國企光大集團接手
港1月通脹回落至1.2% 低預期
俄烏牽動股市跌油價飈 布油逼近百美元 分析料持續波動
比特幣低見3.63萬美元後反彈
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技術取勝：港交所下行壓力大
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劉思明：港股小心要試年內低位
周顯：中國整頓行業為長遠利益
湯文亮：移民離開 賣樓不用急
盧楚仁：美股或反高潮回升
十大屋苑6個本月僅單位數成交 全月總計料130宗買賣 逾兩年新低
珀麗灣價跌量升 本月14宗飈七成
代理貼職員接種詳情 冀增睇樓信心
美聯籲疫下放寬投資移民
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宏安四山街工廈申強拍 估值6.2億
海茵莊園迷你戶善用「垂直空間」
10餘分鐘抵地鐵站及商場
標榜「莊園式生活」會所設施齊備
南方東英王卓峯：元宇宙ETF可分段吸納
周顯：中國整頓行業為長遠利益
【明報專訊】在2021年，中國的經濟增長是8.1%，至於2022年的預測，則大幅調低至5.5%，有的外資公司還評估只有5.1%。
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投資二三事
財經專欄
周顯
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