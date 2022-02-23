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蘋果AR/VR頭戴裝置或年底推

【明報專訊】台灣《電子時報》引述供應鏈消息稱，蘋果（美：AAPL）首款擴增實境（AR）和虛擬實景（VR）頭戴裝置已完成關鍵測試，預計可望於今年底上市。綜合市場傳聞，首款頭戴裝置價格較高，預計初期產品面向專業市場。

消息稱，蘋果的AR/VR頭戴裝置此前完成的第二階段工程驗證測試 （EVT 2），目的是要確保產品符合蘋果的設計目標和規格。此前公開的蘋果開源程式碼已證實，蘋果AR/VR裝置作業系統realityOS的存在。綜合供應鏈消息稱，該款AR/VR頭戴裝置採用輕量化設計，配有兩個4K微型LED顯示屏、兩個主處理器，支援Wi-Fi 6E網絡、眼球追蹤、透視AR模式，以及手勢控制等功能，估計售價達3000美元。

此外，網絡流量監測機構Statcounter的數據顯示，Google旗下Chrome繼續在桌面電腦瀏覽器市場獨佔鰲頭，而蘋果旗下Safari的第二大常用瀏覽器地位卻搖搖欲墜。

Safari瀏覽器市佔率跌

截至今年1月，Chrome的全球市場份額為65.38%，遠遠拋離排名第二的Safari的9.84%市佔率。後者的市佔率由2021年1月的10.38%顯著下滑，並給市佔率9.54%的Microsoft Edge步步進逼，兩者差距只餘0.3個百分點。排名第四名的Firefox，市佔率亦由去年同期的8.1%，升至上月的9.18%。

不過Safari只適用於macOS系統，而其他瀏覽器可安裝在Mac機和Windows PC，影響了Safari的普及。

（綜合報道）

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