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比特幣低見3.63萬美元後反彈

【明報專訊】俄烏形勢出現巨變，曾被形容為數碼黃金的虛擬貨幣未發揮避險功用，反而隨大市下滑。根據CoinDesk數據，比特幣昨曾跌逾3%至36,377美元左右，創逾兩周低位。以太幣昨最多跌逾4%至2,503美元。不過投資者其後押注俄羅斯不會採取進一步軍事行動，主要虛擬貨幣其後顯著修復失地，比特幣回升至3.7萬美元以上，而以太幣回升至2600美元左右。作為資金避風港黃金先升後回。現貨金昨高見每盎司1913.89美元，創逾8個月高位，其後部分投資者獲利，回落至1900美元左右。

押注俄羅斯不動武

市場人士指出，愈來愈多機構投資者開始投資虛幣，使其走勢更接近於股市。虛擬貨幣交易所火幣聯合創辦人杜均預期，下一輪比特幣牛市最早要到2024年才出現，屆時將發生下一次的比特幣挖礦獎勵減半（Halving）。根據比特幣的開採機制，每開採出21萬個區塊，「礦工」可獲的比特幣數量將會減半，按4年一個減半周期推算，到2024年底至25年初，才迎來下一輪比特幣牛市。

研究機構22V Research分析師John Roque表示，比特幣近期走勢轉弱，表現明顯遜於黃金，有可能會跌破3萬美元關口，創去年7月以來低位。虛幣交易所Nexo聯合創辦人Antoni Trenchev亦稱，比特幣在烏克蘭緊張形勢加劇的情况下，無法維持在4萬美元水平，意味去年夏天的2.9萬美元低位是其重要的支持。

（綜合報道）

[國際金融]

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