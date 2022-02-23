恒大退出東莞項目 國企光大集團接手

【明報專訊】恒大（3333）再度退出內地房地產項目，據內地工商登記資料顯示，恒大悅瓏花園的控股公司「東莞市鴻釧房地產開發有限公司」近期申報股東變更，原持有近一成股權的恒大地產宣告徹底退出，由國企光大集團旗下公司接手。據工商登記資料顯示，鴻釧房地產於本月11日申報多項資料變更，其中原持公司約9.87%股權的恒大地產退出，另一股東、由光大集團持有51%股權的廣州恒益祥貿易有限公司，持股比例升到100%。
兩年前近30億人幣投得地皮
翻查資料，恒大在2020年5月以總價29.88億元（人民幣，下同）投得廣東東莞企石鎮江邊村地皮，樓面價每平方米8594元，項目將配套建設高端商住、辦公區。其後同年6月11日，項目地塊完成投資備案，備案名「悅瓏花園」，對外名稱「恒大悅龍台」，總投資62億元人民幣，目前該項目已取證單位約951套。
悅龍台項目由松山湖管委會統籌開發，涉及逾9,000畝工業園區，據公司當時指出，將按照「松山湖4.0」版本建設，成為將以5G、機器人、新材料等產業為代表的高新企業園區。有內媒更引述天眼查資料報道，指悅瓏花園部分住宅樓、商業樓及地下室項目，在2021年11月因無證擅自開工被罰款。