恒大退出東莞項目 國企光大集團接手

兩年前近30億人幣投得地皮

翻查資料，恒大在2020年5月以總價29.88億元（人民幣，下同）投得廣東東莞企石鎮江邊村地皮，樓面價每平方米8594元，項目將配套建設高端商住、辦公區。其後同年6月11日，項目地塊完成投資備案，備案名「悅瓏花園」，對外名稱「恒大悅龍台」，總投資62億元人民幣，目前該項目已取證單位約951套。

悅龍台項目由松山湖管委會統籌開發，涉及逾9,000畝工業園區，據公司當時指出，將按照「松山湖4.0」版本建設，成為將以5G、機器人、新材料等產業為代表的高新企業園區。有內媒更引述天眼查資料報道，指悅瓏花園部分住宅樓、商業樓及地下室項目，在2021年11月因無證擅自開工被罰款。