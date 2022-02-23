經濟

恒大退出東莞項目 國企光大集團接手

【明報專訊】恒大（3333）再度退出內地房地產項目，據內地工商登記資料顯示，恒大悅瓏花園的控股公司「東莞市鴻釧房地產開發有限公司」近期申報股東變更，原持有近一成股權的恒大地產宣告徹底退出，由國企光大集團旗下公司接手。據工商登記資料顯示，鴻釧房地產於本月11日申報多項資料變更，其中原持公司約9.87%股權的恒大地產退出，另一股東、由光大集團持有51%股權的廣州恒益祥貿易有限公司，持股比例升到100%。

兩年前近30億人幣投得地皮

翻查資料，恒大在2020年5月以總價29.88億元（人民幣，下同）投得廣東東莞企石鎮江邊村地皮，樓面價每平方米8594元，項目將配套建設高端商住、辦公區。其後同年6月11日，項目地塊完成投資備案，備案名「悅瓏花園」，對外名稱「恒大悅龍台」，總投資62億元人民幣，目前該項目已取證單位約951套。

悅龍台項目由松山湖管委會統籌開發，涉及逾9,000畝工業園區，據公司當時指出，將按照「松山湖4.0」版本建設，成為將以5G、機器人、新材料等產業為代表的高新企業園區。有內媒更引述天眼查資料報道，指悅瓏花園部分住宅樓、商業樓及地下室項目，在2021年11月因無證擅自開工被罰款。

上 / 下一篇新聞

匯控每季派息落空 業績回購遜預期 料美今年加息4次 股本回報提早明年返10%
匯控每季派息落空 業績回購遜預期 料美今年加息4次 股本回報提早明年返10%
祈耀年：環球業務主管未擬調離港
祈耀年：環球業務主管未擬調離港
末季內房相關撥備6億美元 稱未現違約
末季內房相關撥備6億美元 稱未現違約
內房拖累貸款減值大增 恒生大削派息 股價插一成
內房拖累貸款減值大增 恒生大削派息 股價插一成
俄烏局勢升級科網監管收緊 恒指曾跌逾800點
俄烏局勢升級科網監管收緊 恒指曾跌逾800點
新東方上半年轉蝕68億 預期下限 內地雙減政策影響 多個學習中心結業裁員
新東方上半年轉蝕68億 預期下限 內地雙減政策影響 多個學習中心結業裁員
泰加轟保監局指引「前後不一」
泰加轟保監局指引「前後不一」
內地整頓向未成年人銷售電子煙
內地整頓向未成年人銷售電子煙
原料漲價衝擊 玖紙中期少賺三成
原料漲價衝擊 玖紙中期少賺三成
港1月通脹回落至1.2% 低預期
港1月通脹回落至1.2% 低預期
俄烏牽動股市跌油價飈 布油逼近百美元 分析料持續波動
俄烏牽動股市跌油價飈 布油逼近百美元 分析料持續波動
比特幣低見3.63萬美元後反彈
比特幣低見3.63萬美元後反彈
蘋果AR/VR頭戴裝置或年底推
蘋果AR/VR頭戴裝置或年底推
張兆聰：恐慌情緒釋放 有利大市反彈
張兆聰：恐慌情緒釋放 有利大市反彈
技術取勝：港交所下行壓力大
技術取勝：港交所下行壓力大
花旗Citi Plus慶生 新客贈AirPods Pro
花旗Citi Plus慶生 新客贈AirPods Pro
香港寬頻推10GB 5G計劃 月費68元
香港寬頻推10GB 5G計劃 月費68元
劉思明：港股小心要試年內低位
劉思明：港股小心要試年內低位
周顯：中國整頓行業為長遠利益
周顯：中國整頓行業為長遠利益
湯文亮：移民離開 賣樓不用急
湯文亮：移民離開 賣樓不用急
盧楚仁：美股或反高潮回升
盧楚仁：美股或反高潮回升
十大屋苑6個本月僅單位數成交 全月總計料130宗買賣 逾兩年新低
十大屋苑6個本月僅單位數成交 全月總計料130宗買賣 逾兩年新低
珀麗灣價跌量升 本月14宗飈七成
珀麗灣價跌量升 本月14宗飈七成
代理貼職員接種詳情 冀增睇樓信心
代理貼職員接種詳情 冀增睇樓信心
美聯籲疫下放寬投資移民
美聯籲疫下放寬投資移民
恒地新地借出元朗地建方艙醫院
恒地新地借出元朗地建方艙醫院
宏安四山街工廈申強拍 估值6.2億
宏安四山街工廈申強拍 估值6.2億
海茵莊園迷你戶善用「垂直空間」
海茵莊園迷你戶善用「垂直空間」
10餘分鐘抵地鐵站及商場
10餘分鐘抵地鐵站及商場
標榜「莊園式生活」會所設施齊備
標榜「莊園式生活」會所設施齊備
南方東英王卓峯：元宇宙ETF可分段吸納
南方東英王卓峯：元宇宙ETF可分段吸納