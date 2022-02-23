經濟

原料漲價衝擊 玖紙中期少賺三成

【明報專訊】內地紙品生產商玖龍紙業（2689）昨收市後公布，受原材料成本上漲影響，截至去年12月底止，集團中期純利27.75億元（人民幣，下同），按年跌30.6%。期內每股基本盈利0.59元，擬派中期息每股0.08元。集團指將會繼續擴大木漿及再生漿、木纖維、造紙、下游包裝廠等多個項目產能。

中期息每股派0.08元人幣

玖紙昨績前股價偏軟，全日微升0.2%。集團稱上半財年收入344.71億元，按年增加約11.6%；當中卡紙、高強瓦楞芯紙、塗布灰底白板紙等包裝紙業務仍為主要收入來源，整體佔比達93.3%，其餘則來自文化用紙、高價特種紙及漿產品。

集團上半年紙品銷量達840萬噸，較2020年同期微跌1.6%；主要由於在中國銷量減少所致。值得留意的是，期內毛利率由2020年同期的20.9%，減少至13.6%；反映產品售價漲幅不及原材料成本上漲。玖紙提到，由於疫情下煤炭、化學品、廢紙價格及海運費等攀升，加上煤改氣、能耗雙控等環保政策出台，整個中國製造業及包裝紙行業均面對巨大經營壓力。

集團又透露，為確保原材料長期穩定供應及生產質量，目前已落實多個國內擴產計劃，包括增加312萬噸木漿年產能、60萬噸再生漿年產能、110萬噸木纖維年產能、625萬噸造紙年產能，以及8.8億平方米下游包裝產能的生產設施。

相關字詞﹕業績 包裝紙 玖紙

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