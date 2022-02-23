經濟

內地整頓向未成年人銷售電子煙

【明報專訊】據內媒報道，內地公安部、國家煙草專賣局、國家市場監督管理總局、教育部近日聯合印發方案，部署自昨日起至4月底開展專項工作，整治向未成年人銷售電子煙活動，嚴厲打擊涉電子煙違法行為。消息一出，電子煙股昨日全線受挫，當中思摩爾（6969）及中國波頓（3318）收市分別插逾8%和6.5%，霧芯科技（美：RLX）盤前跌5%。

電子煙股全線挫 思摩爾跌逾8%

方案要求，清除校園周邊電子煙的銷售網點，審查遊樂場等青少年聚集區域的警示標誌和檢查身分證等規定的落實情况，調查酒吧、夜店、卡啦OK等聚集場所銷售、吸食「上頭電子煙」（即電子煙油中添加合成大麻素）等涉毒品違法犯罪情况。當局又指，會依法查處企業向青少年銷售電子煙，嚴厲打擊「上頭電子煙」等新型毒品，並依法查處無牌經營煙草製品。針對校園安全教育，方案提出推動企業落實主體責任，清理互聯網推廣和銷售電子煙有害信息。向中小學生講解吸食電子煙危害，增強青少年識別抵制電子煙意識，並加強售煙網點法律宣傳，督促電子煙經營者落實警示標誌和檢查身分證。

電子煙股昨日受沽壓，思摩爾收市報30.85元，插逾8%；中國波頓收報4.77元，挫近6.5% ；比亞迪電子（0285）收報22.9元，跌4.2%；中煙香港（6055）收報15.1元，跌近2.5%；華寶國際（0336）收報4.65元，跌1.3%。

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