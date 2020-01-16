經濟

俄烏局勢升級科網監管收緊 恒指曾跌逾800點

【明報專訊】受俄烏局勢及內地再度收緊科企監管等因素雙重夾擊，港股無力反彈，恒指昨日最多曾跌833點；恒生科技指數亦再創新低。摩根士丹利昨日發表報告，唱淡燃氣股，其中新奧能源（2688）目標價遭狠削兩成至112元，拖累集團全日股價急挫逾一成，屬跌幅最大藍籌。另該行將中海油田服務（2883）及安徽海螺（0914）納入中港焦點股票名單，並剔除小米（1810），小米股價創52周低。

恒指昨早低開477點，收市跌650點或2.69%，報23,520點，全日高低波幅477點。恒指跌穿50天線（23,921點），20天線（24,395點）亦跌穿100天線（24,401點）。國指曾跌最多3.22%，收跌2.19%，報8270點。至於科指收報5226.7點，創指數推出以來最低紀錄。美團再挫5%，創52周低；阿里巴巴（9988）跌3%。

美團阿里齊挫 科指見52周低

昨日僅5隻恒指成分股錄得升幅，當中中石油（0857）升1.71%，收報4.17元，屬升幅最大藍籌。受摩根士丹利報告唱淡影響，新奧能源昨日收報109.1元，全日下跌10.9%。

該報告指，去年下半年燃氣銷量僅按年增長4%，較去年上半年按年增長25%，升幅大為放緩。該行續指，今年內地房地產新項目開展及竣工量均有所放緩，或導致今年燃氣銷售增長持續放緩，其中上半年升幅受高基數效應壓制；預期整體燃氣需求按年平均增長7%。因此，該行將新奧能源、中國燃氣（0384）及華潤燃氣（1193）的目標價降低，後兩者昨分別跌4.6%及6%。

大摩狠削燃氣股目標 新奧能源挫逾一成

另外，摩根士丹利同日將中海油田服務，以及安徽海螺列入中港焦點股票名單。該行指，在基本面改善的情况下，相信中海油田服務今年或會迎來復蘇，而集團至2025年的產量複合年增長率，將繼續支持未來數年穩定經營；另一方面，國內智能手機出貨前景未明，故該行將小米剔除在外。

小米遭剔出大摩焦點股

該行又預期，內地房地產需求將於今年下半年復蘇，加上各地政策放寬，有效提振市場情緒，並支持發展商併購。該行認為華東地區、即安徽海螺重地的建屋需求強勁，相信有助集團在同業中脫穎而出。

相關字詞﹕新奧肶源 港股 烏克蘭

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