經濟

內房拖累貸款減值大增 恒生大削派息 股價插一成

【明報專訊】恒生銀行（0011）同受內房相關貸款的撥備影響，去年股東應得溢利為139.6億元，按年減少逾16%，並且差過市場預期，跌幅亦較去年上半年按年少約4%為大。派息亦大幅減少，第四次中期股息為每股1.8元，按年削近36%。該行公布業績後股價跌幅擴大，收報149元，大跌10.24%。

指貸款風險仍可控

恒生銀行表示，去年下半年面對更多挑戰，變種病毒Omicron出現，擾亂貿易及全球供應鏈，經濟復蘇亦受拖累，且同時鑑於內地商業房地產行業出現流動資金緊絀的情況，以及再融資風險增加，因此顯著調整預期信貸損失。該行去年全年預期信貸損失及其他信貸減值提撥（ECL）達28.07億元，而去年上半年僅3.39億元。

稱利息收入跌拖累盈利

去年底該行總減值貸款104.29億元，按年大增82%。財務總監梁永樂表示，貸款減值增加主要涉及內地商業房地產公司客戶，而總減值貸款當中，有60多億元是有抵押品，有27億元已作第三階段撥備，他強調整體風險可控。以全年各業務計，商業銀行業務錄得最多ECL，規模13.26億元，相比上半年ECL僅1.88億元，反映下半年急升。環球銀行及資本市場業務ECL亦有11.67億元，而2020年則為淨回撥600萬元。

該行去年除稅前溢利跌近16%，為163.85億元，每股盈利跌17%至6.93元，該行解釋主要是受淨利息收入下跌影響。全年淨利息收入按年跌逾11%，至逾238億元。去年淨利息收益率1.49%，跌24個基點。淨服務費收入逾65億元，增3%。

料下半年始反映美加息

被問美國加息對該行淨利息收益率的影響，梁永樂表示，港息走勢料出現延後效應，而該行美元組合的淨利息收入佔逾10%，港元組合的則佔70%，所以該行淨利息收益率以港元息口走勢的影響較大，延後效應長，因此認為今季和下季，港息受外圍息口影響而增加的機會未必大，故今年上半年淨利息收益率未必會有較佳增長，而下半年才可能出現港息追上的情况，屆時慢慢反映於該行淨利息收益率，從而令淨利息收入提升。

花旗發表報告，認為美國今年加息的影響，會在今年後期才於恒生的淨利息收入上反映，報告引述管理層認為，若利息在所有幣種都升100個基點，會令該行淨利息收益率提升至1.9%。摩根士丹利認為，恒生前景維持不確定，但相信加息會紓緩該行淨利息收益率。

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