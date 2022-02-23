經濟

末季內房相關撥備6億美元 稱未現違約

【明報專訊】匯控去年第四季撥備4.5億美元，主要是因應近期中國內地商業房地產市場流動性收縮和再融資風險上升，撥備6億美元，抵消去季釋放的新冠疫情相關回撥。

料年內撥備回復正常比率

財務總監邵偉信表示，截至去年底該行有213億美元的內地房地產相關敞口，其中一半為離岸貸款於香港入帳。不過，人行近期放鬆房地產貸款政策，流動性緊縮已有紓緩，這些貸款也沒有真正出現違約。

全年而言，受惠釋放因疫情作出的預期信貸損失，集團去年錄9.28億美元回撥，預計今年內信貸撥備將恢復至平均貸款額0.3%的正常水平。邵偉信稱截至去年底仍有6億美元相關的疫情撥備，預期上半年撥備仍維持低水平，下半年開始回復正常，同時也受是否為內房貸款作更多撥備影響。

分行停業 財管業務影響大

去年第四季香港業務的預期信貸損失按季急升12倍至4.8億美元（見表），稅前利潤跌至5.11億美元，按季減少71%，按年亦減少58%。匯控預期，今年首季亞洲財富管理業務會較疲弱，邵偉信指出，除了市况波動影響經紀和保險業務，本港有一半分行因防疫而停業，分行渠道佔財富管理銷售明顯比例，而首季佔全年財富管理銷售的最大部分。行政總裁祈耀年則指疫情無改亞洲財富管理業務機遇，基本因素仍強勁，相信疫情在本港改善後，業務將有快速的反彈。

相關字詞﹕預期信貸損失 內房債務 機遇 財富管理 匯控 新冠肺炎

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