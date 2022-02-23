末季內房相關撥備6億美元 稱未現違約

料年內撥備回復正常比率

財務總監邵偉信表示，截至去年底該行有213億美元的內地房地產相關敞口，其中一半為離岸貸款於香港入帳。不過，人行近期放鬆房地產貸款政策，流動性緊縮已有紓緩，這些貸款也沒有真正出現違約。

全年而言，受惠釋放因疫情作出的預期信貸損失，集團去年錄9.28億美元回撥，預計今年內信貸撥備將恢復至平均貸款額0.3%的正常水平。邵偉信稱截至去年底仍有6億美元相關的疫情撥備，預期上半年撥備仍維持低水平，下半年開始回復正常，同時也受是否為內房貸款作更多撥備影響。

分行停業 財管業務影響大

去年第四季香港業務的預期信貸損失按季急升12倍至4.8億美元（見表），稅前利潤跌至5.11億美元，按季減少71%，按年亦減少58%。匯控預期，今年首季亞洲財富管理業務會較疲弱，邵偉信指出，除了市况波動影響經紀和保險業務，本港有一半分行因防疫而停業，分行渠道佔財富管理銷售明顯比例，而首季佔全年財富管理銷售的最大部分。行政總裁祈耀年則指疫情無改亞洲財富管理業務機遇，基本因素仍強勁，相信疫情在本港改善後，業務將有快速的反彈。