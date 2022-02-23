匯控每季派息落空 業績回購遜預期 料美今年加息4次 股本回報提早明年返10%

明報記者 歐陽偉昉

受烏克蘭局勢緊張影響，匯控昨早段已跌1%，中午公布的業績未如預期，股價加深跌勢以接近低位收市，收報56.45元，跌3.59%。匯控股價在倫敦扭轉低開3.77%，至晚上8時轉升。截至昨晚11時半，匯控ADR（美國預託證券）較港收市反彈3%，報58.1元。

邵偉信：冀今年派息比率提高

截至去年底，匯控普通股權一級比率為15.9%，高於該行中期14%至14.5%之間的目標。邵偉信表示，該行視回購為資本分派策略的一部分，作為派息的補充工具，若該行有額外資本，會以回購加快資本正常化。

匯控末期息派每股0.18美元，按年多派20%，全年派0.25美元。匯控去年公布自今年起將派息比率設定為40%至55%，去年度的派息比率為40.32%，邵偉信指是反映去年利潤由預期信貸回撥所帶動，預期2022年度派息比率可望提高。此外，匯控表示現時不擬於2022年內恢復按季派息，未來數年集團將繼續檢視會否恢復，會於明年2月或之前交代最新情况。

歐美通脹持續升溫，多國央行加息意向明顯，匯控股價年初至今亦累升兩成。匯控去年淨利息收益率按年降0.12厘至1.2厘，但在去年第四季已按季穩定在1.19厘。集團指，經過一段時間消化低息的影響後，深信收入已越過低谷。邵偉信表示，預期聯儲局今年將加息4次，可帶動有形股本回報率在2023年達到至少10%，較原來預期提早一年完成。

料今年拆息向上 增利息收入

邵偉信預期，雖然港元拆息上升滯後於美息上升，但今年仍會明顯上升，在數月前已見上升趨勢。匯控披露，各存款貨幣的利率曲線若上升1厘，可帶動淨利息收入增加54.14億美元。

大摩：內房貸款沒影響前景指引

摩根士丹利報告指匯控第四季因中國內地商業房地產增加預期信貸損失，稅前利潤差過預期，不過銀行對前景指引未受影響，該行將今年至2025年每股盈利上調2%至4%。匯控在現有回購正在進行時宣布新回購計劃，為今年及後時間進一步回購留下空間。大摩調升匯控目標價1%至59元，反映中期基本盈利增長，評級維持「與大市等配」。