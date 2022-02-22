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馬莎黃埔店下月結業 員工調其他店

【明報專訊】疫情重創零售行業，英國馬莎表示，集團旗下紅磡黃埔花園分店將於今年3月6日租約屆滿後結業，所有受影響員工將調配至其他分店或崗位。該店是繼營業逾廿載的鑽石山荷里活廣場分店於今年1月23日結束營業後，英國馬莎兩個月內關閉本港第二間分店。

上述馬莎黃埔分店2016年6月開業，佔地約2萬方呎，是馬莎九龍區最大分店。馬莎官方社交平台日前宣布，黃埔分店正進行搬遷減價，該優惠將於3月6日結束。英國馬莎發言人回應本報查詢時承認有關消息，又指集團香港業務正向數碼轉型，在數碼和實體平台上尋求新方式服務顧客並吸納新客群，例如去年9月，英國馬莎於鰂魚涌太古城中心重新開設旗艦店，佔地約3萬方呎，是全港最大分店。

apm寫字樓大堂設外賣自取站

疫情下市民消費習慣改變，加上防疫措施升級，新地（0016）宣布，旗下其中15個主要商場，包括觀塘apm、大埔超級城、元朗廣場等，啟動安心抗疫多重賞，推出美食及購物優惠，包括夥拍超過100間食肆推出堂食/外賣自取優惠。另為方便寫字樓上班族外賣取餐，apm商場2樓寫字樓大堂設外賣自助提取站，參與餐廳將外賣直接送到指定位置，方便上班一族。此外，由下月10日起，The Point by SHKP會員推廣期內到指定食肆堂食/外賣自取，滿100元或以上（以即日電子貨幣計算），送20元商場電子美食優惠券；滿300元送80元優惠券；買滿500元送200元優惠券。

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