私宅租金受壓 MARINI低市價一成租

豐連1房戶減5%租出

個別新界區新晉屋苑租金回報甚豐，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，入伙約3年的屯門豐連2座低層A室，實用面積300方呎、1房間隔，附設發展商裝修連家電，可即租即住。單位業主開價1.1萬元放租，新近減價500元或4.5%，以1.05萬元租出，實用呎租35元。單位業主2016年以233.6萬元購入，租金回報約5.4厘。

港灣豪庭2房租1.4萬 回報逾9厘

市區方面，香港置業分行市務經理（銷售）郭德文表示，大角嘴港灣豪庭6座中層A室，實用面積322方呎2房，望內園景。業主以月租1.45萬元放租1個月後，議價500元或3.4%，以1.4萬元租出，實用呎租43.5元。業主2007年12月以183萬元購入，租金回報逾9厘。